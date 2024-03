Česko nakúpi ďalších 200-tisíc kusov delostreleckej munície pre Ukrajinu, Fiala to považuje za veľký úspech

Dodali už vyše milión kusov

Vyzbierali dostatok financií

13.3.2024 (SITA.sk) - Okrem záväzku nakúpiť 300-tisíc kusov delostreleckej munície pre Ukrajinu v rámci iniciatívy pod vedením Česka získala Praha tiež predbežný súhlas na nákup ďalších 200-tisíc kusov.Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na vyhlásenie českého premiéra Petra Fialu vo vysielaní Radio Prague International, spomenutých 200-tisíc kusov môžu kúpiť krajiny zapojené do iniciatívy.Fiala uviedol, že k českej iniciatíve na nákup munície z tretích krajín sa pripojilo 18 štátov vrátane Kanady, Nemecka, Holandska a Poľska.„Považujem to za veľký úspech. Je to ďalší dôkaz, že Česko je plnohodnotným aktívnym hráčom v európskej bezpečnostnej politike, že vie využiť jej výhody," povedal Fiala.Český líder tiež uviedol, že za ostatné dva roky Česko dodalo na Ukrajinu viac ako milión kusov veľkokalibrovej munície.Český prezident Petr Pavel vo februári na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii oznámil, že Česko našlo až 800-tisíc kusov delostreleckej munície štandardného kalibru NATO, ktoré by mohli byť zaslané na Ukrajinu v priebehu niekoľkých týždňov, ak by sa našli primerané finančné prostriedky.Minulý týždeň český premiér oznámil, že sa podarilo vyzbierať dostatok peňazí na nákup prvej dodávky 300-tisíc kusov.