Danko pripravuje žaloby na Matoviča, Sulíka aj médiá, ktoré „špinili jeho meno“ v prípade autonehody

by mohlo byť ukončené na budúci týždeň. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza v nedeľu 3. marca to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ). „Zodpovednosť aj voči pánovi Dankovi bude vyvodená," uviedol Šutaj Eštok s tým, že ukončenie vyšetrovania udalosti je otázka dní.Minister zároveň potvrdil, že policajti, ktorí mali Dankovu nehodu na starosti, dostali od vedenia takzvanú výčitku. „Výčitka je najnižší možný trest, aký sa dá urobiť, nezapisuje sa do žiadneho registra," povedal minister. Podľa neho bude v súvislosti s vyšetrovaním nehody zverejnený aj protokol. „My ten protokol nemáme problém zverejniť," doplnil Šutaj Eštok.

13.3.2024 (SITA.sk) - Policajti, ktorí vyšetrovali dopravnú nehodu predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredsedu parlamentu Andreja Danka nedostali trest, ale výčitku.Tvrdí, že v prípade jeho autonehody je prítomná demagógia a dodal, že za normálneho priebehu, keby išlo o obyčajného človeka, nehoda je do týždňa vyšetrená s tým, že by vodič dostal pokutu.„Teraz zistili, že semafor bol funkčný, bol ohnutý. Škandalizácia na moju osobu bola nutná, prešetrovali to ako trestný čin. Nepoznám detaily tých vecí. Pokiaľ mám informácie, aj mediálne, nikto nejaké tresty nedostal tak, ako to prezentujete. Keby to nebol Andrej Danko, do týždňa je to dolu zo stola," uviedol to v relácii Kreslo pre kandidáta televízie JOJ 24.Zároveň informoval, že pripravuje žaloby na lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča a predsedu strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka za to, čo „natrepali" a na médiá, ktoré „špinili jeho meno“ v prípade autonehody. Danko taktiež zdôraznil, že išlo o škodovú udalosť a v tom prípade mohol z miesta odísť.