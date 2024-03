Európska únia vyňala Jozefa Hambálka zo sankčného zoznamu

13.3.2024 (SITA.sk) - Slovenského občana Jozefa Hambálka vyňala Európska únia spod sankcií zavedených v súvislosti s narúšaním a ohrozovaním územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. Vyplýva to zo stredajšieho oznámenia Rady Európskej únie zverejnenom v úradnom vestníku.Hambálek bol na sankčný zoznam zaradený v júli 2022.„Hambálek, ktorý môže byť napojený na ruského prezidenta Vladimíra Putina a ďalších zástupcov ruskej vlády , je verejne známy tým, že budoval európske ústredie Nightwolves MC na bývalej vojenskej základni na Slovensku, pričom použil vyradené vojenské vybavenie vrátane tankov. Jeho prebiehajúce aktivity zahŕňajúce údajne aj výcvik na aktívny boj na Ukrajine pre členov klubu Nightwolves, ktorý prebieha na jeho majetku, a aktívnu podporu proruskej propagandy v Európe, sa môžu považovať za bezpečnostnú hrozbu pre Ukrajinu a EÚ," argumentovala Európska únia. Robert Fico ešte v januári tohto roku priznal, že loboval u nemeckého kancelára Olafa Scholza , aby šéfa slovenskej pobočky Nočných vlkov Jozefa Hambálka vyradili zo sankčného zoznamu.„Pán Hambálek nikomu nič neurobil. Pán Hambálek je človek, ktorý má rád motorky, ale pre to, že ho niekto navrhol, a my vieme, že to bola iniciatíva vtedajšieho ministerstva zahraničných vecí cez Korčoka, sa to dostalo do rúk nemeckého ministerstva zahraničných vecí, a to navrhlo (zaradiť Hambálka na sankčné zoznamy, pozn. SITA). Tento človek došiel o všetko,“ uviedol vtedy Fico.