Francúzi pošlú na Ukrajinu systémy protivzdušnej obrany, podľa ministra sú mimoriadne užitočné proti dronom a bombardovaniu

16.10.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzsko v nedeľu sľúbilo Ukrajine systémy protivzdušnej obrany aj rozšírený výcvikový program pre ukrajinských vojakov.Francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu v rozhovore pre denník Le Parisien uviedol, že až 2 000 ukrajinských vojakov bude začlenených do vojenských jednotiek vo Francúzsku a budú rotovať počas niekoľkých týždňov bojového výcviku, špecializovanejšieho výcviku v oblasti logistiky a iných potrieb a výcviku na vybavenie dodané Francúzskom. Už skôr Francúzsko vycvičilo ukrajinské delostrelecké jednotky na používanie samohybných húfnic Caesar.Minister poznamenal, že protilietadlové systémy Crotale, ktoré sa Francúzsko chystá poslať na Ukrajinu, „budú obzvlášť užitočné v boji proti dronom a proti leteckému bombardovaniu“.Francúzsko má 12 takýto batérií, povedal Lecornu ale nešpecifikoval, koľko z nich pošlú na Ukrajinu. "Bude to však významné pre obranu jej neba," skonštatoval. Cieľom podľa neho je, aby systémy Ukrajina dokázala nasadiť do dvoch mesiacov, čo zahŕňa aj čas výcviku Ukrajincov na ich používanie.Francúzsko dodalo Ukrajine 18 húfnic Caesar a diskutujú o dodaní ďalších šiestich. Lecornu poznamenal, že Paríž preskúmava aj ukrajinskú žiadosť o pozemné raketové zbrane.Francúzsko tiež vytvorilo fond vo výške 100 miliónov eur, „ktorý môžu Ukrajinci použiť na nákup toho, čo chcú, pod podmienkou, že dodávateľ je francúzsky,“ doplnil minister s tým, že medzi príjemcami prvých ukrajinských objednávok využívajúcich fond je aj francúzska firma, ktorá bude dodávať pontónové mosty.Lecornu vysvetlil, že batérie Crotale určené pre Ukrajinu Francúzsko nahradí modernejším systémom protivzdušnej obrany Mamba, od ktorého sa očakáva, že bude súčasťou bezpečnostného štítu okolo olympijských hier v Paríži v roku 2024.Francúzsko tiež vydalo príkazy na doplnenie zásob zariadení Caesar, aby nahradili tie na Ukrajine. Ako minister dodal, francúzsky obranný rozpočet na rok 2023 sa podľa neho vyšplhá na najvyššiu úroveň od druhej svetovej vojny, a to na 44 miliárd eur.