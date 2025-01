Česko zaradilo svoju pivnú kultúru na národný zoznam dedičstva

Česko zaradilo svoju pivnú kultúru na národný Zoznam nemateriálnych statkov tradičnej ľudovej kultúry. Podľa ministerstva kultúry ide o fenomén a tradíciu, ktorú si generácie Čechov odovzdávajú minimálne od polovice 19.storočia. Zápis schválil šéf rezortu Martin Baxa.





"Kultúra piva ako súbor tradičných znalostí, zručností, zvyklostí a spoločenských udalostí je v ČR nepochybne kultúrne-sociálnym fenoménom. České pivovarníctvo má nielen bohatú tradíciu, ale je aj dôležitou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva," uviedol Baxa.Ministerstvo podotklo, že pivná kultúra je v Česku založená na odbornej aj laickej pospolitosti, zdieľaní a odovzdávaní poznatkov, skúseností, nadšenia či identity. Najdôležitejšou stránkou nominácie je však podľa neho spoločenská rovina. "Pivo je súčasťou väčšiny spoločenských udalostí v mestách aj na vidieku... Pivná kultúra prestupuje takmer celým spoločenským životom v ČR, čo bolo hlavnou motiváciou predkladateľov návrhu na jej zapísanie do zoznamu," priblížil rezort. Návrh predložili zástupcovia českého zväzu pivovarov.Okrem pivnej kultúry v ČR na zoznam pribudli ešte Hořické pašiové hry a výroba modrotlačových foriem. Celkom je tak na tomto zozname už 36 položiek. Rezort podotkol, že zápis do národného zoznamu je základnou podmienkou na možnú nomináciu do Reprezentatívneho zoznamu nemateriálneho kultúrneho dedičstva ľudstva (UNESCO). Práve to by v budúcnosti chceli českí pivovarníci dosiahnuť.