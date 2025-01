Prvý headliner LOVESTREAM Festivalu je Post Malone!

31.1.2025 - S obrovskou radosťou oznamujeme prvého headlinera LOVESTREAM festivalu 2025! Hlavnou hviezdou sobotného večera, 16. augusta, bude fenomenálny Post Malone!Tento americký raper, spevák a skladateľ patrí k najväčším hudobným hviezdam súčasnosti a jehoSme nadšení, že môžeme túto svetovú ikonu priviesť naJeho najnovší album "F-1 Trillion" debutoval naPodľa Billboardu je zároveňV roku 2024 získal prestížnu MTV Music Award spolu s Taylor Swift za ich duet "Fortnight". Tento rok si vyslúžil až sedem nominácií na hudobné ceny Grammy, vrátane kategórií Nahrávka roka a Pieseň roka.Post Malone sa dostal do povedomia v roku 2015, keď vydal svoj debutový singel White Iverson. O rok neskôr zaujal albumom Stoney, ktorý priniesol hit Congratulations a definoval jeho unikátny štýl spájajúci trap a cloud rap. Jeho obrovský úspech potvrdil rekordom v americkom rebríčku Billboard Top – album Stoney sa v ňom udržal neuveriteľných 77 týždňov!Medzi jeho ďalšie hity patria skladby Rockstar a Psycho, ktoré ovládli Billboard Hot 100. V roku 2018 bol nominovaný na cenu Grammy za album roka. Nedávno zaujal duetom s country legendou Dolly Parton v piesni Have The Heart, a jeho hlas môžete počuť aj v novej skladbe Taylor Swift – Fortnight.Po mimoriadne úspešných ročníkoch hudobného multižánrového festivalu LOVESTREAM, kde sa na Slovensku predstavili také hviezdy ako Red Hot Chili Peppers, Dua Lipa, Martin Garrix, Hardwell, Imagine Dragons,Tiesto, 50 Cent či Rita Ora, prichádza v poradí už štvrtý ročník LOVESTREAM Festivalu 2025.Tento trojdňový open-air festival sa opäť uskutoční na starom letisku vo Vajnoroch v Bratislave v termíne 15. – 17. augusta 2025. Na obrovskej festivalovej ploche, ktorá má viac ako 100 futbalových ihrísk, sa predstavia tie najväčšie svetové i domáce hudobné hviezdy.Máte sa na čo tešiť!Všetky aktuálne informácie nájdete na lovestream.sk Informačný servis