Členovia OPEC sa obávajú zvýšenia napätia v OPEC+ po nástupe Bidena

Kľúčoví členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa obávajú, že príchodom Joea Bidena do Bieleho domu sa napätie v skupine OPEC+ (zahrnuje aj krajiny mimo OPEC) môže opäť zvýšiť. Uviedli to pre agentúru Reuters zdroje blízke OPEC.





Podľa týchto zdrojov by Biden mohol modifikovať diplomatické vzťahy USA so sankcionovanými krajinami - Venezuelou a Iránom. Pravdepodobne sa zmenia aj vzťahy s Ruskom, kľúčovým producentom mimo OPEC.Sankcie USA za Donalda Trumpa voči Iránu a Venezuele znížili dodávku ropy na svetové trhy o niekoľko miliónov barelov denne. Ak Biden, ktorý vyhlásil, že namiesto jednostranných sankcií sa bude usilovať o spoluprácu na multilaterálnej úrovni a diplomatické hľadanie riešenia, bude v nasledujúcom období voči týmto krajinám tvrdé opatrenia zmierňovať, ropnej organizácii to skomplikuje možnosti dosiahnuť rovnováhu medzi dopytom a ponukou.Ďalšie obavy má OPEC v súvislosti s možným odchodom Ruska zo zoskupenia OPEC+. Bol to Trump, ktorý dotlačil Saudskú Arábiu a Rusko k spolupráci v oblasti produkcie ropy. Biden však označil za najväčšiu hrozbu pre Spojené štáty Rusko, nie Čínu, ktorú za najväčšiu hrozbu považoval Trump.Ako v tejto súvislosti povedal bývalý alžírsky minister energetiky a niekdajší šéf OPEC Čakib Chelil, Biden nebude mať také dobré vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ako Trump. Podľa Chelila bude mať Biden od OPEC odstup a bude sa skôr riadiť profesionálnymi radami svojich poradcov.