Česko zaviedlo prísne obmedzenia proti COVID-19, zakázalo pohyb medzi okresmi

Musia mať pri sebe dokumenty

Kontroly budú najprv benevolentnejšie

1.3.2021 - V Česku začali v pondelok platiť viaceré prísne obmedzenia. Ako informuje spravodajský portál TN.cz, ľudia sa môžu pohybovať len v rámci svojho okresu a cesty mimo neho sú povolené len vo výnimočných prípadoch, ktoré je navyše potrebné písomne potvrdiť. Na dodržiavanie obmedzení dozerajú policajti, vojaci i colníci.Vláda premiéra Andreja Babiša na tri týždne sprísnila opatrenia v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu.Do práce, k lekárovi a na úrady môžu ísť Česi kamkoľvek, no musia mať pri sebe dokumenty, ktoré dôvod ich cesty potvrdia. Na nákup však smú ísť len v rámci okresu a na prechádzku alebo športovať dokonca len na území svojej obce. Venčenie psov je možné iba vo vzdialenosti do 500 metrov od bydliska.Zatvorené sú školy, škôlky i niektoré obchody. V rámci nových pravidiel je povinné nosenie rúšok na verejnosti - aj v exteriéri, pričom na najfrekventovanejších miestach sú povinné respirátory. Respirátory sú potrebné i v zamestnaní, pričom ochranné pomôcky musí zamestnancom zabezpečiť zamestnávateľ.Na dodržiavanie opatrení bude dohliadať 30-tisíc vojakov, policajtov a colníkov. V prvých dňoch by mali byť kontroly benevolentnejšie, ak to však bude nutné, budú policajti podľa policajného námestníka Martina Vondráška rozdávať pokuty.V nedeľu české laboratóriá odhalili ďalších 4 557 prípadov nákazy koronavírusom. Aktuálne v krajine evidujú 148 960 aktívnych prípadov, hospitalizovaných je 7 049 ľudí a 1 507 z nich je v ťažkom stave. Počet obetí pandémie v Česku dosiahol 20 469.