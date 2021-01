Na Slovensko dorazila prvá časť antigénových testov, informoval Richard Sulík.

Napísal, že bol cez Vianoce a na Nový rok s rodinou v zahraničí a bolo to plne v súlade s platnými pravidlami.

„Už som na Slovensku a spolu so mnou aj antigénové testy v sľúbenom termíne i počte,“ napísal na Facebooku. „Fyzická prítomnosť ministra hospodárstva na epidemiologickej situácii krajiny nič nezmení. Ak by to tak bolo, nešiel by som na dovolenku.“

Sulík píše, že ho počas sviatkov plnohodnotne zastúpil jeho tím pod vedením Jána Oravca, „ktorí by to robili rovnako, či by som bol doma, alebo na severnom póle“. Podľa ministra hospodárstva ďalšie testy prídu na budúci týždeň a bude ich dosť.

K svojej neprítomnosti na online zasadnutiach vlády by sa mal vyjadriť na tlačovke, ktorá bude v piatok.