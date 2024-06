Český hokejový tréner Růžička po neúspešnej kandidatúre v eurovoľbách presedlal na lov duchov

Vyvolávanie duchov v opustenom dome

Najväčšie úspechy Růžičku

13.6.2024 (SITA.sk) - Český hokejový tréner Vladimír Růžička zaujal účinkovaním v netradičnom videu na YouTube. Niekdajší kouč Slovana Bratislava je v ňom spoločne s manželkou Máriou a českým youtuberom Majkom ako v opustenom dome vyvolávajú duchov.Trojica spoločne prechádza ruinami neznámej budovy na severe Čiech a používa pri tom prístroje určené na vyvolávanie duchov. Na video vo štvrtok upozornil český web Sport.cz."Ak tu s nami niekto je, môžeš sa postaviť vedľa mňa," vyzýval Majk, na čo Růžička reagoval slovami: "Áno je to tam, vpravo, vedľa teba v rohu. Je to celkom veľké. Na strope. Je to obrovské." Bizarné video s názvom "Vyvolávame duchov v opustenom dome s Vladimírom Růžičkom" si pozrelo za necelé dva dni bezmála 15-tisíc divákov.Šesťdesiatjedenročný olympijský víťaz zo ZOH v Nagane 1996 viedol v uplynulej sezóne slovenský extraligový klub HC Slovan Bratislava. Jeho pôsobenie v slovenskom hlavnom meste však nebolo vydarené, pretože vo funkcii vydržal iba necelé tri mesiace.Slovan viedol v 22 zápasoch s bilanciou 9 víťazstiev a 13 prehier. Známe je už jeho nasledujúce pôsobisko, v nasledujúcej sezóne bude stáť na lavičke účastníka tretej najvyššej českej hokejovej súťaže HC Most.Růžička dosiahol najväčšie úspechy na lavičke českej reprezentácie, s ktorou získal dvakrát titul majstrov sveta v rokoch 2005 a 2010. Okrem toho triumfoval dvakrát aj v českej extralige so Slaviou Praha . V ostatných rokoch sa mu však trénerské zastávky príliš nevydarili.Okrem Slovana Bratislava očakávania nenaplnil ani v Hradci Králové, Litvínove či Kadani. Úspešne sa neskončila ani jeho nedávna kandidatúra do európskeho parlamentu. Ako člen strany Pro, ktorú vedie kontroverzný Jindřich Rajchl , získal iba 397 preferenčných hlasov.