Kucka má stále chuť a motiváciu. Jeho rameno drží ako pred zranením, vraví lekár reprezentácie SR

13.6.2024 (SITA.sk) - Vrcholné reprezentačné podujatia v modernej histórii slovenského futbalu sa vždy spájajú s menom Juraj Kucka . Tridsaťsedemročný skúsený stredopoliar bol na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike, v roku 2016 nechýbal na majstrovstvách Európy vo Francúzsku ani o päť rokov neskôr na ME, ktoré sa konali naprieč celou Európou.Kucka nechýba ani v nemeckom Mainzi, kde sa Slováci pripravujú na svoje vystúpenie na ME 2024. A aj keď jeho zdravotný stav v poslednom mesiaci a pol nebol stopercentný, v danej chvíli by už malo byť všetko v poriadku. Jeho rameno drží tak ako pred zranením.Pauzu som mal od 21. apríla, keď sa mi to stalo. Nemal som také myšlienky, že by som nestihol európsky šampionát. Nastavil som sa tak, že to stihnem a pracoval som na tom. Už mám skúsenosti na to, aby som vedel vyhodnotiť situáciu," povedal Kucka vo videu na webe Slovenského futbalového zväzu . Jeden z pilierov majstrovského tímu ŠK Slovan Bratislava štyri dni pred úvodným duelom Slovákov proti Belgičanom tvrdí, že je v pohode fyzicky aj mentálne."Verím, že som úplne v pohode, robím všetko, čo potrebujem, aby som sa správne pripravil. Limity v mobilite nemám a čo sa týka sily, možno som už aj predbehol to, čo som mal predtým natrénované," skonštatoval rodák z Bojníc. Jeho slová o dobrej pripravenosti potvrdil aj reprezentačný lekár Zsolt Fegyveres a pridal aj veľkú poklonu."Je neuveriteľné, čo všetko Juraj robil preto, aby mohol byť s nami na majstrovstvách Európy. Využil všetky možnosti rehabilitácie, bol prvý aj posledný, ktorý odchádzal z posilňovne. On je výnimočný v tom, ako k tomu pristupuje. Je príklad pre mladších hráčov v tom, čo robí pre svoje telo. Pritom čo má predpísané, to mu nestačí, Nie je veľa hráčov, ktorý by dokázali podstúpiť všetky tie cvičenia na rameno," zdôraznil tímový lekár Slovákov.Juraj Kucka patrí do úzkej skupiny piatich futbalistov na čele s rekordérom Marekom Hamšíkom , ktorí odohrali v reprezentácii Slovenska minimálne sto zápasov. Reprezentačný debut si odkrútil pred vyše 15 rokmi v novembri 2008 proti Lichtenštajnsku, 100. reprezentačný štart si pripísal vlani v septembri proti Portugalsku.Na konte má 14 gólov, ten najpamätnejší asi do siete španielskeho velikána Ikera Casillasa , v kvalifikácii na ME 2016. Slováci vtedy v Žiline zdolali Španielov 2:1. Aktuálne je Kucka na méte 107 reprezentačných štartov a ak sa nič mimoriadne nestane, v Nemecku k nim pripojí minimálne ďalšie tri."Milujem futbal. Dávam mu všetko, cítim sa dobre a stále mám chuť. Keď príde chvíľa, že sa to vo mne zlomí, tak si poviem, že stačí. Zatiaľ tá chvíľa neprišla. Na ME sa veľmi teším. V kvalifikácii sme tvrdo ´makali´ na tom, aby sme postúpili na záverečný turnaj. A čo môže byť väčšia motivácia ako možnosť ukázať sa pred tisíckami fanúšikov na Eure," dodal Kucka.