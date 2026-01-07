|
Streda 7.1.2026
07. januára 2026
Český premiér Babiš príde na oficiálnu návštevu Slovenska, stretne sa s Rašim aj Ficom
Český premiér Andrej Babiš príde vo štvrtok na Slovensko, stretne sa s predsedom parlamentu Richardom Rašim ...
7.1.2026 (SITA.sk) - Český premiér Andrej Babiš príde vo štvrtok na Slovensko, stretne sa s predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD) a tiež so slovenským premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).
Babiš na prvú oficiálnu návštevu Slovenska vo funkcii českého predsedu vlády pricestuje vo štvrtok 8. januára o 10:00.
So slovenským premiérom budú diskutovať o rozvoji bilaterálnych vzťahov či o aktuálnych otázkach európskej a svetovej politiky. S predsedom Národnej rady SR sa český premiér stretne poobede a rovnako ich čaká spoločné rokovanie.
Zdroj: SITA.sk - Český premiér Babiš príde na oficiálnu návštevu Slovenska, stretne sa s Rašim aj Ficom © SITA Všetky práva vyhradené.
