 24hod.sk    Z domova

07. januára 2026

Český premiér Babiš príde na oficiálnu návštevu Slovenska, stretne sa s Rašim aj Ficom


Český premiér Andrej Babiš príde vo štvrtok na Slovensko, stretne sa s predsedom parlamentu Richardom Rašim ...



fico 1 676x451 7.1.2026 (SITA.sk) - Český premiér Andrej Babiš príde vo štvrtok na Slovensko, stretne sa s predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD) a tiež so slovenským premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).


Babiš na prvú oficiálnu návštevu Slovenska vo funkcii českého predsedu vlády pricestuje vo štvrtok 8. januára o 10:00.

So slovenským premiérom budú diskutovať o rozvoji bilaterálnych vzťahov či o aktuálnych otázkach európskej a svetovej politiky. S predsedom Národnej rady SR sa český premiér stretne poobede a rovnako ich čaká spoločné rokovanie.


Zdroj: SITA.sk - Český premiér Babiš príde na oficiálnu návštevu Slovenska, stretne sa s Rašim aj Ficom © SITA Všetky práva vyhradené.

