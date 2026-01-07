|
Streda 7.1.2026
Meniny má Bohuslava
|Denník - Správy
07. januára 2026
Keď mierite na všetky štyri strany, zostanete stáť sám, kritizuje Šimečka politiku Fica
Kto mieri na všetky štyri svetové strany, zostane stáť sám alebo skončí na východe. Vyhlásil to predseda Progresívneho Slovenska (PS)
7.1.2026 (SITA.sk) - Kto mieri na všetky štyri svetové strany, zostane stáť sám alebo skončí na východe. Vyhlásil to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na absenciu Slovenska na samite tzv. koalície ochotných v Paríži.
„Poľsko, Česko, Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Ukrajina, USA, Kanada - 35 krajín sa včera stretlo v Paríži, aby podporili dosiahnutie mieru na Ukrajine a tým posilnili bezpečnosť Európy. Koalícia ochotných, 35 partnerov, ktorí si napriek rozdielnym pohľadom na mnohé veci ešte stále dôverujú a chcú vzájomne pomáhať, aby ich občania mohli žiť v bezpečí a prosperite. 35 krajín, a ktorá chýba? Slovensko,“ zdôraznil Šimečka s tým, že je to dôsledkom politiky premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na všetky štyri svetové strany.
„Keď mierite na všetky štyri strany, zostanete stáť sám. Alebo skončíte na východe, mimo Európy,“ vyhlásil líder PS. Fico tak podľa Šimečku sabotuje a zrádza slovenské záujmy, na čo podľa neho doplácajú slovenskí občania.
„Zmena zahraničnej politiky musí byť spolu s naštartovaním našej ekonomiky prvá vec, ktorú zmeníme hneď po víťazstve v parlamentných voľbách,“ uzavrel predseda PS. Neúčasť Slovenska na samite vo Francúzsku ostro kritizovala aj strana Sloboda a Solidarita (SaS).
Podľa liberálov išlo o kľúčové rokovanie, no Slovensko pre Ficovu vládu zostalo mimo, bez hlasu a v izolácii. Predseda SaS Branislav Gröhling zdôraznil, že na samite sa rozhodovalo o tom, kto bude v Európe chránený, a kto zostane napospas silnejším. Fico podľa neho tak zabezpečil, že Slovensko tam nebude.
„Fico sa donekonečna sťažuje, že sa svet mení, ale sám neurobí nič - drží sa starého komunistického poriadku, lojálnosti Putina a urážok voči našim partnerom,“ vyhlásil Gröhling. SaS súčasne upozornila, že na rokovanie koalície ochotných smeroval aj český premiér Andrej Babiš.
Aj Česko na čele s Babišom tak podľa Gröhlinga chápe meniacu sa bezpečnostnú situáciu, kým Slovensko a Maďarsko stoja bokom. SaS súčasne vyčíta prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, že v čase, keď Fico odtláča Slovensko na okraj Európy, mlčí.
Prezident sa však tomu podľa liberálov nesmie prizerať, ale jasne povedať, kam Slovensko patrí. SaS zároveň vyzvala vládu, aby ihneď prehodnotila svoju politiku a vrátila SR k proeurópskemu kurzu. Po ďalších voľbách bude podľa liberálov nevyhnutné otočiť kormidlo – prestať paktovať s agresormi a začať intenzívne budovať vzťahy so spojencami v Európe.
Zdroj: SITA.sk - Keď mierite na všetky štyri strany, zostanete stáť sám, kritizuje Šimečka politiku Fica © SITA Všetky práva vyhradené.
