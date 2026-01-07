|
Streda 7.1.2026
Meniny má Bohuslava
|Denník - Správy
07. januára 2026
Koho by ste chceli za premiéra? Šimečka je v prieskume druhý a Matovič má sedem percent
Slováci chcú najčastejšie za premiéra súčasného predsedu vlády a predsedu strany Smer-SD Roberta Fica. Vyplýva to z
7.1.2026 (SITA.sk) - Slováci chcú najčastejšie za premiéra súčasného predsedu vlády a predsedu strany Smer-SD Roberta Fica. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Prieskum bol realizovaný v dňoch 1. až 9. decembra 2025 na vzorke 1 050 respondentov.
Respondenti nedostali žiadne možnosti, sami odpovedali na otázku: "Koho by ste chceli za premiéra?". Fica ako premiéra si želá 15 percent opýtaných. Ďalších 9 percent respondentov by na premiérskej stoličke chcelo vidieť predsedu opozičného hnutia Progresívne Slovensko, Michala Šimečku.
Sedem percent účastníkov prieskumu by chcelo mať za predsedu vlády predsedu Hnutia Slovensko Igora Matoviča, ktorý už funkciu predsedu vlády v minulosti zastával (v rokoch 2020 až 2021, po koaličnej kríze odišiel na post ministra financií, pričom premiérsky post po ňom prebral Eduard Heger - pozn. SITA).
Tri percentá respondentov by chceli mať na poste premiéra Ľudovíta Ódora, ktorý v roku 2023 túto pozíciu zastával v úradníckej vláde. Rovnako, po tri percentá opýtaných, tiež uvádzali, že by za premiéra chceli predsedu Kresťanskodemokratického hnutia Milana Majerského, a tiež súčasného prezidenta SR Petra Pellegriniho (aj Pellegrini už v minulosti vládnemu kabinetu šéfoval, a to v rokoch 2018 až 2020 - pozn. SITA).
Dve percentá respondentov by chceli, aby vláde predsedal predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Ďalšie dve percentá by si želali na danom poste predsedu opozičnej strany Sloboda a Solidarita Branislava Gröhlinga a rovnako dve percentá by za premiéra chceli mať bývalého ministra zahraničných vecí a neúspešného prezidentského kandidáta Ivana Korčoka.
Dve percentá opýtaných tiež odpovedali, že by chceli za premiéra slovenského europoslanca Milana Uhríka, predsedu v súčasnosti mimoparlamentného hnutia Republika.
Matovič získal sedem percent
Dve percentá má Danko aj Korčok
