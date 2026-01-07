Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 7.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohuslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. januára 2026

Koho by ste chceli za premiéra? Šimečka je v prieskume druhý a Matovič má sedem percent


Tagy: predseda hnutia Slovensko Predseda Progresívneho Slovenska Predseda strany Smer-SD Premiér Slovenskej republiky Prieskum

Slováci chcú najčastejšie za premiéra súčasného predsedu vlády a predsedu strany Smer-SD Roberta Fica. Vyplýva to z



Zdieľať
678f7316d0de7401726850 676x451 7.1.2026 (SITA.sk) - Slováci chcú najčastejšie za premiéra súčasného predsedu vlády a predsedu strany Smer-SD Roberta Fica. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Prieskum bol realizovaný v dňoch 1. až 9. decembra 2025 na vzorke 1 050 respondentov.


Respondenti nedostali žiadne možnosti, sami odpovedali na otázku: "Koho by ste chceli za premiéra?". Fica ako premiéra si želá 15 percent opýtaných. Ďalších 9 percent respondentov by na premiérskej stoličke chcelo vidieť predsedu opozičného hnutia Progresívne Slovensko, Michala Šimečku.

Matovič získal sedem percent


Sedem percent účastníkov prieskumu by chcelo mať za predsedu vlády predsedu Hnutia Slovensko Igora Matoviča, ktorý už funkciu predsedu vlády v minulosti zastával (v rokoch 2020 až 2021, po koaličnej kríze odišiel na post ministra financií, pričom premiérsky post po ňom prebral Eduard Heger - pozn. SITA).

Tri percentá respondentov by chceli mať na poste premiéra Ľudovíta Ódora, ktorý v roku 2023 túto pozíciu zastával v úradníckej vláde. Rovnako, po tri percentá opýtaných, tiež uvádzali, že by za premiéra chceli predsedu Kresťanskodemokratického hnutia Milana Majerského, a tiež súčasného prezidenta SR Petra Pellegriniho (aj Pellegrini už v minulosti vládnemu kabinetu šéfoval, a to v rokoch 2018 až 2020 - pozn. SITA).

Dve percentá má Danko aj Korčok


Dve percentá respondentov by chceli, aby vláde predsedal predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Ďalšie dve percentá by si želali na danom poste predsedu opozičnej strany Sloboda a Solidarita Branislava Gröhlinga a rovnako dve percentá by za premiéra chceli mať bývalého ministra zahraničných vecí a neúspešného prezidentského kandidáta Ivana Korčoka.

Dve percentá opýtaných tiež odpovedali, že by chceli za premiéra slovenského europoslanca Milana Uhríka, predsedu v súčasnosti mimoparlamentného hnutia Republika.


Zdroj: SITA.sk - Koho by ste chceli za premiéra? Šimečka je v prieskume druhý a Matovič má sedem percent © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: predseda hnutia Slovensko Predseda Progresívneho Slovenska Predseda strany Smer-SD Premiér Slovenskej republiky Prieskum
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
HSF System SK postavilo v Žiline nové OC Klokan. Objekt odpadového hospodárstva vznikol revolučnou 3D tlačou
<< predchádzajúci článok
Český premiér Babiš príde na oficiálnu návštevu Slovenska, stretne sa s Rašim aj Ficom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 