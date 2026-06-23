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23. júna 2026

Český prezident Pavel podal na Ústavný súd kompetenčnú žalobu, ide o jeho účasť na samite NATO


Tagy: Česká vláda Česky prezident Ústavný súd ČR

Prezident žiada, aby Ústavný súd rozhodol o rozsahu jeho právomocí a vláde zakázal brániť mu vo výkone funkcie.



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lithuania_czech_republic_03001 676x451 23.6.2026 (SITA.sk) - Prezident žiada, aby Ústavný súd rozhodol o rozsahu jeho právomocí a vláde zakázal brániť mu vo výkone funkcie.

Český prezident Petr Pavel podal na Ústavný súd kompetenčnú žalobu v súvislosti s rozhodnutím vlády, ktorá mu neumožnila zúčastniť sa na júlovom samite NATO v Ankare.


Prezident považuje postup kabinetu za bezprecedentný a žiada súd, aby rozhodol, či vláda môže rozhodovať o účasti hlavy štátu na podobných medzinárodných podujatiach. Informoval o tom portál Novinky.cz.



Pavel sa nevzdáva


Pavel zároveň navrhuje, aby Ústavný súd uložil vláde povinnosť nevytvárať prezidentovi administratívne ani iné prekážky pri výkone jeho ústavných právomocí a poskytovať mu potrebnú súčinnosť.


„Rozhodnutie vylúčiť prezidenta republiky z delegácie považujem za bezprecedentný a mimoriadne nešťastný krok,“ uviedol Pavel. Dodal, že ak by svoje právomoci nebránil, niesol by zodpovednosť za ich ďalšie obmedzovanie.



Iná zahraničná politika


Spor medzi prezidentom a vládou sa vyostril po tom, ako kabinet premiéra Andreja Babiša rozhodol, že českú delegáciu na samite NATO povedie predseda vlády spolu s ministrami zahraničných vecí a obrany.


Babiš rozhodnutie zdôvodnil mimoriadnym významom rokovaní o obranných záväzkoch a tvrdil, že prezident vedie odlišnú zahraničnú politiku.


Pavel naopak argumentuje, že Ústava mu zveruje právomoc zastupovať štát navonok a ako vrchný veliteľ ozbrojených síl má mať možnosť zúčastniť sa na rokovaniach aliancie.




Zdroj: SITA.sk - Český prezident Pavel podal na Ústavný súd kompetenčnú žalobu, ide o jeho účasť na samite NATO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká vláda Česky prezident Ústavný súd ČR
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