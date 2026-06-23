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23. júna 2026
Iniciatíva Mier Ukrajine žiada Blanára o predvolanie ruského veľvyslanca, v prejave obhajoval pokračujúcu vojnu
Tagy: Deň Ruska Prejav Ruský veľvyslanec
Signatári prejav označili za propagandu a pokus vykresliť Slovensko ako spojenca Ruskej federácie. Iniciatíva Mier Ukrajine ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Signatári prejav označili za propagandu a pokus vykresliť Slovensko ako spojenca Ruskej federácie.
Iniciatíva Mier Ukrajine vyzvala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), aby si predvolal ruského veľvyslanca na Slovensku Sergeja Andrejeva. Dôvodom je prejav veľvyslanca na recepcii pri príležitosti Dňa Ruska, ktorý signatári spoločného vyhlásenia označili za pokus vykresliť Slovensko ako spojenca Ruskej federácie a jej politických cieľov.
„Slovensko nie je Rusko. A súčasná vláda nehovorí za všetkých občanov tejto krajiny. Väčšina Slovákov nestojí na strane agresora. Nestojí na strane štátu, ktorý už viac ako štyri roky vedie brutálnu vojnu proti Ukrajine, zabíja civilistov, unáša deti a terorizuje milióny ľudí,“ uvádza sa vo vyhlásení. Jeho autori zároveň odmietli tvrdenia, ktorými ruská diplomacia označuje demokratické štáty Európy za pokračovateľov fašizmu. Podľa nich ide o propagandistické naratívy slúžiace na ospravedlňovanie ruskej agresie voči Ukrajine.
„Sú pľuvancom do tvárí obetí ruskej agresie voči Ukrajine,“ uviedli signatári. Vyhlásenie podpísali napríklad Marian Kulich, Rastislav Kalnovič, Viera Dubačová, Dávid Selyem, Lucia Štasselová, David Púchovský, Grigorij Mesežnikov, František Mikloško, Richard Stanke či Robo Roth.
Kritizovali tiež rozhodnutie vlády umožniť opätovné pôsobenie ruského vojenského pridelenca na Slovensku. V čase pokračujúcej vojny na Ukrajine a rastúcich hybridných hrozieb ho považujú za bezpečnostné riziko. Od ministra Blanára požadujú, aby ruskému veľvyslancovi jasne tlmočil nesúhlas Slovenskej republiky so šírením vojnovej propagandy na jej území. Zároveň zdôraznili, že postoje súčasnej vlády nemožno automaticky prezentovať ako postoje všetkých občanov Slovenska.
Na recepcii pri príležitosti Dňa Ruska sa objavili viacerí politici, medzi nimi podpredsedovia parlamentu Andrej Danko (SNS) a Tibor Gašpar (Smer-SD), poslanec Richard Glück (Smer-SD) či bývalý premiér Ján Čarnogurský. Nechýbal ani bývalý poradca premiéra Roberta Fica Eduard Chmelár, ani bývalá poslankyňa SNS Anna Belousovová. Fotografie zverejnila ruská ambasáda s tým, že Andrej Danko odovzdal v príhovore blahoželania.
Vo svojom prejave ruský veľvyslanec Sergej Andrejev obhajoval pokračovanie ruskej „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine a povedal, že dnes sú viac ako kedykoľvek predtým presvedčení, že bola nevyhnutná a potrebná. Jej ciele budú podľa slov naplnené „za akýchkoľvek okolností“. Zároveň obvinil „kolektívny Západ“ z vedenia „totálnej hybridnej vojny“ proti Rusku.
„Západ podporuje a udržiava pri živote neonacistický, despotický a skorumpovaný kyjevský režim. Základom západného svetonázoru a politiky je presvedčenie o vlastnej výnimočnosti a práve vládnuť svetu, v mene „zlatej miliardy“ vnucovať zvyšku ľudstva svoju neokoloniálnu hegemóniu a pseudohodnoty, a žiť na účet iných. Táto euroatlantická neoliberálna sekta chce aj naďalej diktovať svoje podmienky väčšine ľudstva,“ vyhlásil ruský veľvyslanec a dodal, že definitívne stratili posledné zvyšky dôvery voči Západu. Svoj prejav Sergej Andrejev zakončil slovami „Naša vec je spravodlivá, nepriateľ bude porazený a víťazstvo bude naše! Za Rusko a Slovensko!“
Zdroj: SITA.sk - Iniciatíva Mier Ukrajine žiada Blanára o predvolanie ruského veľvyslanca, v prejave obhajoval pokračujúcu vojnu © SITA Všetky práva vyhradené.
Iniciatíva Mier Ukrajine vyzvala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), aby si predvolal ruského veľvyslanca na Slovensku Sergeja Andrejeva. Dôvodom je prejav veľvyslanca na recepcii pri príležitosti Dňa Ruska, ktorý signatári spoločného vyhlásenia označili za pokus vykresliť Slovensko ako spojenca Ruskej federácie a jej politických cieľov.
„Slovensko nie je Rusko. A súčasná vláda nehovorí za všetkých občanov tejto krajiny. Väčšina Slovákov nestojí na strane agresora. Nestojí na strane štátu, ktorý už viac ako štyri roky vedie brutálnu vojnu proti Ukrajine, zabíja civilistov, unáša deti a terorizuje milióny ľudí,“ uvádza sa vo vyhlásení. Jeho autori zároveň odmietli tvrdenia, ktorými ruská diplomacia označuje demokratické štáty Európy za pokračovateľov fašizmu. Podľa nich ide o propagandistické naratívy slúžiace na ospravedlňovanie ruskej agresie voči Ukrajine.
Nesúhlas so šírením vojnovej propagandy
„Sú pľuvancom do tvárí obetí ruskej agresie voči Ukrajine,“ uviedli signatári. Vyhlásenie podpísali napríklad Marian Kulich, Rastislav Kalnovič, Viera Dubačová, Dávid Selyem, Lucia Štasselová, David Púchovský, Grigorij Mesežnikov, František Mikloško, Richard Stanke či Robo Roth.
Kritizovali tiež rozhodnutie vlády umožniť opätovné pôsobenie ruského vojenského pridelenca na Slovensku. V čase pokračujúcej vojny na Ukrajine a rastúcich hybridných hrozieb ho považujú za bezpečnostné riziko. Od ministra Blanára požadujú, aby ruskému veľvyslancovi jasne tlmočil nesúhlas Slovenskej republiky so šírením vojnovej propagandy na jej území. Zároveň zdôraznili, že postoje súčasnej vlády nemožno automaticky prezentovať ako postoje všetkých občanov Slovenska.
Na recepcii pri príležitosti Dňa Ruska sa objavili viacerí politici, medzi nimi podpredsedovia parlamentu Andrej Danko (SNS) a Tibor Gašpar (Smer-SD), poslanec Richard Glück (Smer-SD) či bývalý premiér Ján Čarnogurský. Nechýbal ani bývalý poradca premiéra Roberta Fica Eduard Chmelár, ani bývalá poslankyňa SNS Anna Belousovová. Fotografie zverejnila ruská ambasáda s tým, že Andrej Danko odovzdal v príhovore blahoželania.
Prejav Sergeja Andrejeva
Vo svojom prejave ruský veľvyslanec Sergej Andrejev obhajoval pokračovanie ruskej „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine a povedal, že dnes sú viac ako kedykoľvek predtým presvedčení, že bola nevyhnutná a potrebná. Jej ciele budú podľa slov naplnené „za akýchkoľvek okolností“. Zároveň obvinil „kolektívny Západ“ z vedenia „totálnej hybridnej vojny“ proti Rusku.
„Západ podporuje a udržiava pri živote neonacistický, despotický a skorumpovaný kyjevský režim. Základom západného svetonázoru a politiky je presvedčenie o vlastnej výnimočnosti a práve vládnuť svetu, v mene „zlatej miliardy“ vnucovať zvyšku ľudstva svoju neokoloniálnu hegemóniu a pseudohodnoty, a žiť na účet iných. Táto euroatlantická neoliberálna sekta chce aj naďalej diktovať svoje podmienky väčšine ľudstva,“ vyhlásil ruský veľvyslanec a dodal, že definitívne stratili posledné zvyšky dôvery voči Západu. Svoj prejav Sergej Andrejev zakončil slovami „Naša vec je spravodlivá, nepriateľ bude porazený a víťazstvo bude naše! Za Rusko a Slovensko!“
Zdroj: SITA.sk - Iniciatíva Mier Ukrajine žiada Blanára o predvolanie ruského veľvyslanca, v prejave obhajoval pokračujúcu vojnu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Deň Ruska Prejav Ruský veľvyslanec
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