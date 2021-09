Český prezident Zeman je už v nemocnici dvakrát dlhšie ako naposledy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman je už ôsmy deň v nemocnici. Je to dvakrát dlhšie ako pri jeho predošlom rekondičnom pobyte pred dvomi rokmi. Zatiaľ stále nie je jasné, kedy ho prepustia. Podľa kancelárie prezidenta však už má hlava štátu na stredu naplánovaný pracovný program. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Prezidenta ČR v pondelok predpoludním v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) navštívili jeho manželka Ivana Zemanová a dcéra Kateřina. Od utorkovej hospitalizácie Miloša Zemana za ním do nemocnice chodia pravidelne. Opäť ho navštívil aj vedúci prezidentskej kancelárie Vratislav Mynář.Rodina, nemocnica ani kancelária prezidenta zdravotný stav Miloša Zemana nekomentujú. Nevyjadrujú sa ani o tom, kedy by ho z nemocnice mali prepustiť. Vyzerá to však tak, že to bude čoskoro. „Už v stredu má pán prezident pracovný program v Lánoch,“ povedal pre televíziu Nova prezidentov hovorca Jiří Ovčáček.Od minulého utorka bol v ÚVN hospitalizovaný aj bývalý český prezident Václav Klaus . V piatok ho prepustili domov. Klaus sa liečil pre problémy súvisiace s vysokým tlakom. Zeman podľa prezidentskej kancelárie trpel dehydratáciou a miernym vyčerpaním. Jeho hospitalizáciu vraj vopred plánovali.