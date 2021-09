Opitý šofér bez vodičáku prišiel pri nehode o život, v aute viezol aj dvojročného syna

Šofér nebol pripútaný

Viac ako dve promile alkoholu

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Vodič, ktorý prišiel v sobotu 18. septembra o život pri dopravnej nehode osobného motorového vozidla značky Škoda Octavia pri obci Úbrež (okres Sobrance) nemal vodičský preukaz a bol pod vplyvom alkoholu.Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová , potvrdila to pitva nebohého muža.Podľa doterajších zistení 32-ročný vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, narazil do priekopy a s vozidlom sa prevrátil na strechu. Keďže nebol pripútaný, z auta vypadol a ostal zakliesnený pod vozidlom.Žiaľ, zraneniam, ktoré pri dopravnej nehode utrpel, na mieste podľahol. Iba 2-ročný chlapček, ktorý sa s mužom viezol vo vozidle, utrpel iba ľahké zranenia.Muž si za volant vozidla sadol pod vplyvom alkoholu. Špecializovaným zdravotníckym pracoviskom bola v jeho krvi zistená prítomnosť alkoholu, a to v množstve 2,39 promile.Navyše, policajti počas dokumentovania dopravnej nehody zistili, že nebohý vodič nebol držiteľom vodičského oprávnenia, a aby toho nebolo málo, v čase dopravnej nehody mal uložený trest zákazu viesť motorové vozidlá.