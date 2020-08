Český safari park má nového obyvateľa, hrošie mláďa sa narodilo priamo pred očami návštevníkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.8.2020 (Webnoviny.sk) - V Safari Parku Dvůr Králové sa pred očami návštevníkov narodilo hrošie mláďa. Samica Mona porodila v prírodnom jazere v piatok o 18:00. Zoológ Jiří Hrubý potvrdil, že pôrod bol rýchly a bezproblémový. Matka potomka z vody vytlačila na súš a bránila ho pred ostatnými hrochmi."Po prvý raz v histórii sa mláďa narodilo priamo vo veľkej letnej expozícii. Doterajšie pôrody boli počas zimy a v zázemí," povedal Hrubý. Podľa odborníkov zoo je to najmenšie mláďa, ktoré mohli ľudia vidieť. Bežne ich do výbehov posielajú až po niekoľkých mesiacoch.Dvojica sa zatiaľ vyhýba ostatným členom skupiny a podľa odborníkov to tak bude ešte niekoľko dní. Až potom sa začnú postupne zoznamovať. Pohlavie nového prírastku nie je známe, keďže zoológovia nemohli do pôrodu vo vode zasahovať. Mláďa je podľa nich vitálne a pravidelne pije.Vo výbehu je ho možné vidieť každý deň od začiatku návštevnej doby až do večera, keď sú tieto zvieratá najaktívnejšie a preto je väčšia šanca vidieť ich aj na súši. Návštevníci však musia byť trpezliví."Často sa ukrýva za matkou alebo v trstine na brehu jazera. Skupinu tvoria aj dospelý samec Mike, matka Mona, ďalšia dospelá samica Hula a dva mladé samce, ktoré sa narodili vo februári 2019 a tento rok v januári," uviedol Michal Šťastný zo safari parku. V zoo žijú hrochy od roku 1966. V rokoch 2002 až 2016 sa však na čas odsťahovali pre demoláciu starého pavilónu.