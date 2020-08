Perzeidy vstupujú do svojej najaktívnejšej fázy, pozorovaniu nebude prekážať ani svit mesiaca

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.8.2020 (Webnoviny.sk) - V stredu v noci bude možné pozorovať na oblohe Perzeidy v ich najaktívnejšej fáze. Ako pre agentúru SITA uviedol Ján Svoreň z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), podmienky na ich pozorovanie by mali byť veľmi dobré. Vysvetlil, že mesiac vyjde po polnoci, takže v prvej časti noci nebude rušiť ani jeho svit.Najviac padajúcich meteoritov bude možné pozorovať v stredu v noci, teda z 12. na 13. augusta. Roj je podľa stránky astronomického ústavu činný od poslednej dekády júla do polovice augusta. Každoročne je pozorovaný s približne rovnakou maximálnou frekvenciou, a to 45 meteorov za hodinu.