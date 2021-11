Český senát sa prevodom právomocí Zemana zaoberať nebude, ale dohliadne na jeho zdravotný stav

Komisia bude sledovať zdravotný stav prezidenta

Vidia výrazný posun

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Komisia českého Senátu pre ústavu neodporučila hlasovanie o prevode kompetencií prezidenta Miloša Zemana. Rozhodla tak za predpokladu, že prezident bude vzhľadom na svoj zdravotný stav schopný vykonávať aspoň významné kompetencie, ako napríklad vymenovacie akty. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.Rozhodnutie komisie, ktoré v utorok oznámil senátor Zdeněk Hraba, ráta s tým, že ak by lekári skonštatovali neschopnosť prezidenta vykonávať funkciu, mal by Senát bezodkladne rozhodnúť o dočasnom prevode právomocí.V prípade, že by konzílium lekárov povedalo, že Zeman nemôže vykonávať funkciu, horná komora parlamentu si vyžiada posudok k zdravotnému stavu prezidenta. Ak ten stanovisko potvrdí, mal by Senát zvolať schôdzu k prevodu právomocí.Informácie o Zemanovom zdravotnom stave senátori očakávajú od Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe, kde je hospitalizovaný, prípadne od lekárskeho konzília. Členovia komisie požadujú za významný posun v stave prezidenta to, že krátko komunikoval s médiami a povedal, že plánuje vymenovať nového predsedu vlády.Zemana hospitalizovali 10. októbra pre komplikácie s chronickým ochorením. Člen konzília Pavel Pafko uviedol, že prezident trpí cirhózou pečene. Senát sa začal zaoberať zdravím prezidenta, keď nebolo jasné, v akom stave sa nachádza, pripomínajú Novinky.cz.