Český senát trvá na aktivácii článku 66, prezidenta Zemana chcú dočasne zbaviť právomocí

22.10.2021 - Senát českého parlamentu sa aj napriek zverejneniu videa s prezidentom Milošom Zemanom v nemocnici nechystá meniť plány o použití článku 66 ústavy o dočasnom zbavení právomocí prezidenta.Na videu, ktoré vo štvrtok zverejnil kancelár Vratislav Mynář, možno vidieť hlavu štátu ako podpisuje listinu, ktorou zvoláva úvodnú schôdzu novej Poslaneckej snemovne na 8. novembra. Hoci pre Pražský hrad video predstavuje dôkaz o pravosti podpisu, pre mnohých skôr ukazuje zlý prístup hradnej kancelárie.„Ten výstup pána vedúceho kancelárie prezidenta republiky nám umožnil sa presvedčiť, že vedel v stredu, že pán prezident nie je schopný vykonávať žiadne politické veci,“ vyjadril sa predseda Senátu Miloš Vystrčil, ktorého cituje spravodajský portál TN.cz.Video, ktorého zverejnenie si vyslúžilo medzi politikmi kritiku, rozpútalo debatu o aktivácii článku 66. Podľa predsedu hnutia Sloboda a priama demokracia Tomia Okamuru je na základe videa neprijateľné zbaviť Zemana právomocí.Predsedníčka strany TOP 09 z koalície Spolu, ktorá vyhrala nedávne parlamentné voľby Markéta Adamová Pekarová zase skonštatovala, že použitie článku by sa malo zakladať na správe Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe, kde Zeman leží.Senát sa chystá znova požiadať ÚVN o správu o spôsobilosti prezidenta ešte pred začiatkom novembrovej schôdze Poslaneckej snemovne.Video vyvolalo aj ďalšie otázky týkajúce sa nezrovnalostí, ako neviditeľného dátumu na dokumente či toho, že všetci ľudia okolo prezidenta v nemocnici nemajú na tvárach rúška, hoci je pandémia a on leží na Klinike anestézie, resuscitácie a intenzívnej medicíny.Nemocnica na to nemohla dozrieť. „V ten deň prišla návšteva bez toho, aby bola v kontakte s naším personálom,“ vyjadrila sa hovorkyňa ÚVN Jitka Zinke. Návštevou bez rúšok sa už začala zaoberať hlavná hygienička ministerstva obrany, pod ktoré nemocnica spadá, Jana Fajfrová, informoval hovorca rezortu Jan Pejšek.Problémy by mohol mať kancelár a ďalší traja návštevníci vrátane odchádzajúceho predsedu Poslaneckej snemovne Radka Vondráčka, ale aj nemocnica. Za porušenie pravidiel hrozí každému z návštevníkov pokuta až 10-tisíc korún.Vondráček na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter vyhlásil, že mal počas návštevy nemocnice takmer stále respirátor.„K respirátoru - pán prezident mi v respirátore zle rozumel, keď som na neho hovoril. Horšie počuje. Tak som si respirátor po dohode odložil. Inak som sa po celý čas po nemocnici pohyboval s respirátorom,“ uviedol.Zeman je hospitalizovaný od nedele 10. októbra. Je v starostlivosti lekárov na Klinike anestézie, resuscitácie a intenzívnej medicíny Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe. Český prezident sa podľa jeho ošetrujúceho lekára Miroslava Zavorala lieči pre komplikácie, ktoré vznikli popri jeho chronickom ochorení. Na zverejnenie presnej diagnózy Zeman nedal súhlas.