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19. júna 2026
Český tréner nesúhlasí s kritikou médií. Hodnotenie nášho výkonu je brutálne až komické, tvrdí Koubek
Českí futbalisti nevyhrali ani v druhom svojom vystúpení na MS 2026 a v A-skupine majú len 1 bod. Zdá sa, že tréner českej reprezentácie Miroslav Koubek sa na MS vo futbale ocitol v slovnej vojne s ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Českí futbalisti nevyhrali ani v druhom svojom vystúpení na MS 2026 a v A-skupine majú len 1 bod.
Zdá sa, že tréner českej reprezentácie Miroslav Koubek sa na MS vo futbale ocitol v slovnej vojne s médiami - českými, ale aj zahraničnými.
Po remíze 1:1 (1:0) Koubek bránil výkon svojho tímu proti JAR až nad rámec toho, čo sa v skutočnosti dialo na trávniku Mercedes Stadium v americkej Atlante.
Českí futbalisti si okrem streleného gólu vypracovali už len dve príležitosti, ktoré však nepremenili. V držaní lopty nedosiahli ani 40 percent a v strelách na bránku prehrali s africkým súperom 3:4. Pritom JAR je v rebríčku FIFA až na 60. mieste, kým Česko je štyridsiate. V závere zápasu viditeľne unavení Česi horko-ťažko ubránili aspoň remízu.
"Vaše hodnotenie je brutálne kritické, až komické. Slovíčko ´zanďour´ neprijímam," odkázal Koubek novinárom podľa webu iSport.blesk.cz.
"Ak tvrdíte, že naša hra bola bez prevahy v poli, pozrite sa na iné reprezentácie. Často hrajú z nižšieho postavenia a to predsa vo futbale nezohráva úlohu. Ja som spokojný s tým, že sme si vytvorili niekoľko gólových situácií," dodal 74-ročný český tréner.
Na adresu trénera Južnej Afriky, ktorý vyhlásil, že Česko iba nakopávalo lopty cez polovicu ihriska na vysokých hráčov, reagoval: "Je to jeho názor, ja mám opačný..."
Koubek neprijal ani novinárske tvrdenie, že českému mužstvu chýba vo chvíľach, keď treba prevziať kontrolu nad zápasom, väčšie sebavedomie.
"To je brutálne, čo ste povedali. Ak sa bavíme, že súper mal prevahu a držal loptu, aj vtedy sme to mali pod kontrolou, lebo žiadne gólové šance Juhoafričanov som nevidel. Iba pár centrov a striel vedľa bránky. Futbal má dve tváre. Na MS vidím aj mužstvá, ktoré hrajú ešte menej dominantne ako my, ale my nie sme favorit na titul. Máme však svoju úroveň a hráči vydávajú zo seba všetko. V závere išli až do kŕčov," obhajoval seba aj hráčov Koubek.
Česi viedli v oboch doterajších svojich zápasoch v A-skupine, ale s Kórejčanmi prehrali 1:2 a proti JAR vydolovali jeden bod za remízu 1:1. Stále majú šancu na postup zo skupiny, ale musia zabodovať a najlepšie vyhrať proti Mexiku. Domáci futbalisti už sú istí víťazi A-skupiny a zároveň postupujúci do šestnásťfinále po triumfe na Kórejčanmi 1:0.
"Česi stále hrajú o druhé miesto v A-skupine. Pokiaľ zdolajú Mexiku a Juhoafričania si poradia s Kórejčanmi a pritom Česi budú mať lepšie celkové skóre, budú druhí. Ak bude mať Kórea lepšie skóre, Česi skončia tretí, ale 4 body by im mali stačiť na postup. V prípade remízy Čechov s Mexičanmi skončia Česi tretí, ale Južná Afrika nesmie zdolať Kóreu. V takom prípade by Česi zostali na dvoch bodoch a v tabuľke najlepších tímov z tretích miest by nemali dobrú pozíciu na postup," priblížil postupovú matematiku český Sport.
Zdroj: SITA.sk - Český tréner nesúhlasí s kritikou médií. Hodnotenie nášho výkonu je brutálne až komické, tvrdí Koubek © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdá sa, že tréner českej reprezentácie Miroslav Koubek sa na MS vo futbale ocitol v slovnej vojne s médiami - českými, ale aj zahraničnými.
Po remíze 1:1 (1:0) Koubek bránil výkon svojho tímu proti JAR až nad rámec toho, čo sa v skutočnosti dialo na trávniku Mercedes Stadium v americkej Atlante.
Komické hodnotenie
Českí futbalisti si okrem streleného gólu vypracovali už len dve príležitosti, ktoré však nepremenili. V držaní lopty nedosiahli ani 40 percent a v strelách na bránku prehrali s africkým súperom 3:4. Pritom JAR je v rebríčku FIFA až na 60. mieste, kým Česko je štyridsiate. V závere zápasu viditeľne unavení Česi horko-ťažko ubránili aspoň remízu.
"Vaše hodnotenie je brutálne kritické, až komické. Slovíčko ´zanďour´ neprijímam," odkázal Koubek novinárom podľa webu iSport.blesk.cz.
"Ak tvrdíte, že naša hra bola bez prevahy v poli, pozrite sa na iné reprezentácie. Často hrajú z nižšieho postavenia a to predsa vo futbale nezohráva úlohu. Ja som spokojný s tým, že sme si vytvorili niekoľko gólových situácií," dodal 74-ročný český tréner.
Opačný názor?
Na adresu trénera Južnej Afriky, ktorý vyhlásil, že Česko iba nakopávalo lopty cez polovicu ihriska na vysokých hráčov, reagoval: "Je to jeho názor, ja mám opačný..."
Koubek neprijal ani novinárske tvrdenie, že českému mužstvu chýba vo chvíľach, keď treba prevziať kontrolu nad zápasom, väčšie sebavedomie.
"To je brutálne, čo ste povedali. Ak sa bavíme, že súper mal prevahu a držal loptu, aj vtedy sme to mali pod kontrolou, lebo žiadne gólové šance Juhoafričanov som nevidel. Iba pár centrov a striel vedľa bránky. Futbal má dve tváre. Na MS vidím aj mužstvá, ktoré hrajú ešte menej dominantne ako my, ale my nie sme favorit na titul. Máme však svoju úroveň a hráči vydávajú zo seba všetko. V závere išli až do kŕčov," obhajoval seba aj hráčov Koubek.
Dvakrát viedli a majú 1 bod
Česi viedli v oboch doterajších svojich zápasoch v A-skupine, ale s Kórejčanmi prehrali 1:2 a proti JAR vydolovali jeden bod za remízu 1:1. Stále majú šancu na postup zo skupiny, ale musia zabodovať a najlepšie vyhrať proti Mexiku. Domáci futbalisti už sú istí víťazi A-skupiny a zároveň postupujúci do šestnásťfinále po triumfe na Kórejčanmi 1:0.
Postupová matematika
"Česi stále hrajú o druhé miesto v A-skupine. Pokiaľ zdolajú Mexiku a Juhoafričania si poradia s Kórejčanmi a pritom Česi budú mať lepšie celkové skóre, budú druhí. Ak bude mať Kórea lepšie skóre, Česi skončia tretí, ale 4 body by im mali stačiť na postup. V prípade remízy Čechov s Mexičanmi skončia Česi tretí, ale Južná Afrika nesmie zdolať Kóreu. V takom prípade by Česi zostali na dvoch bodoch a v tabuľke najlepších tímov z tretích miest by nemali dobrú pozíciu na postup," priblížil postupovú matematiku český Sport.
Zdroj: SITA.sk - Český tréner nesúhlasí s kritikou médií. Hodnotenie nášho výkonu je brutálne až komické, tvrdí Koubek © SITA Všetky práva vyhradené.
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