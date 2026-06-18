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18. júna 2026
Zaslúži si to! Badosová sa ostro vyjadrila k toxickému vzťahu s bývalým partnerom Tsitsipasom a opísala detaily
Prítomní novinári nečakali, že sa k tomu Badosová vyjadrí po dosiahnutí za dlhší čas pamätného výsledku, keď zdolala Coco Gauffovú. Španielska tenistka Paula Badosová prekvapila nielen postupom ...
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18.6.2026 (SITA.sk) - Prítomní novinári nečakali, že sa k tomu Badosová vyjadrí po dosiahnutí za dlhší čas pamätného výsledku, keď zdolala Coco Gauffovú.
Španielska tenistka Paula Badosová prekvapila nielen postupom do štvrťfinále trávnatého turnaja v nemeckom Berlíne, ale aj tým, čo povedala na tlačovej konferencii.
Po dramatickom rozchode s Grékom Stefanosom Tsitsipasom si toho veľa zažila - viaceré zranenia a snaha nájsť stratenú formu, ktorá ju kedysi vyzdvihla až na druhé miesto v rebríčku WTA.
Sen sa zmenil na nočnú moru a láska na búrlivý vzťah. Prítomní novinári však nečakali, že sa k tomu Badosová vyjadrí po dosiahnutí za dlhší čas pamätného výsledku, keď zdolala Coco Gauffovú.
"V živote som si prešla mnohými rozchodmi. Akceptujem ich a viem, že veci sú také, aké sú, ale keď sú okolo veci toxické, všetko sa skomplikuje ako pri normálnom rozchode," začala 142. hráčka renkingu.
S Tsitsipasom strávila takmer dva roky vo vzťahu, počas ktorých sa verejne aj online prezentovali a dokonca nakrútili minidokument pre TennisChannel. Otvorene si vyznali lásku, hrali spolu zmiešanú štvorhru a všetko sa zdalo ružové.
"S bývalým partnerom si môžete udržať dobrý vzťah, ak bolo všetko normálne, ale keď to tak nie je... Nemusím nič ďalej vysvetľovať. Každý deň vidíte, ako to ten druhý všetko komplikuje," uviedla Badosová s úsmevom na tvári.
"Prekonať toxické veci pre mňa nebolo jednoduché, ale teraz sa ako žena opäť cítim silná. Určite si prečítam titulky, v ktorých bude napísané, že Badosová útočí na Tsitsipasa... No, zaslúži si to!" dodala Španielka, ktorú v piatok 19. júna čaká vo štvrťfinále Češka Linda Nosková.
Bude zaujímavé sledovať, či tieto slová vyvolajú reakciu u Tsitsipasa, ktorý sa nepochybne bude cítiť napadnutý a vyjadrenia namierené voči jeho osobe zvyčajne nenechá len tak preplávať.
Zdroj: SITA.sk - Zaslúži si to! Badosová sa ostro vyjadrila k toxickému vzťahu s bývalým partnerom Tsitsipasom a opísala detaily © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielska tenistka Paula Badosová prekvapila nielen postupom do štvrťfinále trávnatého turnaja v nemeckom Berlíne, ale aj tým, čo povedala na tlačovej konferencii.
Po dramatickom rozchode s Grékom Stefanosom Tsitsipasom si toho veľa zažila - viaceré zranenia a snaha nájsť stratenú formu, ktorá ju kedysi vyzdvihla až na druhé miesto v rebríčku WTA.
Sen sa zmenil na nočnú moru a láska na búrlivý vzťah. Prítomní novinári však nečakali, že sa k tomu Badosová vyjadrí po dosiahnutí za dlhší čas pamätného výsledku, keď zdolala Coco Gauffovú.
"V živote som si prešla mnohými rozchodmi. Akceptujem ich a viem, že veci sú také, aké sú, ale keď sú okolo veci toxické, všetko sa skomplikuje ako pri normálnom rozchode," začala 142. hráčka renkingu.
S Tsitsipasom strávila takmer dva roky vo vzťahu, počas ktorých sa verejne aj online prezentovali a dokonca nakrútili minidokument pre TennisChannel. Otvorene si vyznali lásku, hrali spolu zmiešanú štvorhru a všetko sa zdalo ružové.
Príde reakcia?
"S bývalým partnerom si môžete udržať dobrý vzťah, ak bolo všetko normálne, ale keď to tak nie je... Nemusím nič ďalej vysvetľovať. Každý deň vidíte, ako to ten druhý všetko komplikuje," uviedla Badosová s úsmevom na tvári.
"Prekonať toxické veci pre mňa nebolo jednoduché, ale teraz sa ako žena opäť cítim silná. Určite si prečítam titulky, v ktorých bude napísané, že Badosová útočí na Tsitsipasa... No, zaslúži si to!" dodala Španielka, ktorú v piatok 19. júna čaká vo štvrťfinále Češka Linda Nosková.
Bude zaujímavé sledovať, či tieto slová vyvolajú reakciu u Tsitsipasa, ktorý sa nepochybne bude cítiť napadnutý a vyjadrenia namierené voči jeho osobe zvyčajne nenechá len tak preplávať.
Zdroj: SITA.sk - Zaslúži si to! Badosová sa ostro vyjadrila k toxickému vzťahu s bývalým partnerom Tsitsipasom a opísala detaily © SITA Všetky práva vyhradené.
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