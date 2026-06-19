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19. júna 2026
Kanada dosiahla historické víťazstvo, ale všetci počuli prasknutie kosti a Koného odnášali s kyslíkom
Kanadskí futbalisti zaznamenali prvé víťazstvo v histórii majstrovstiev sveta, keď deklasovali Katar 6:0. Oslavy však zatienilo vážne zranenie stredopoliara Ismaela Koného, ktorého po hrôzostrašnom zákroku ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Kanadskí futbalisti zaznamenali prvé víťazstvo v histórii majstrovstiev sveta, keď deklasovali Katar 6:0. Oslavy však zatienilo vážne zranenie stredopoliara Ismaela Koného, ktorého po hrôzostrašnom zákroku previezli do nemocnice a čaká ho operácia.
Futbalisti Kanady si na domácich majstrovstvách sveta pripísali historicky prvé víťazstvo na svetovom šampionáte, keď v zápase B-skupiny zdolali Katar vysoko 6:0. Stretnutie vo Vancouveri však poznačilo vážne zranenie stredopoliara Ismaela Koného, ktoré otriaslo celým kanadským tímom.
Kanada položila základy triumfu už v prvom polčase. Skóre otvoril v 16. minúte Cyle Larin a následne sa dvakrát presadil Jonathan David. Katar navyše dohrával oslabený po vylúčení Homama el-Amina. Po prestávke však prišiel moment, ktorý zatienil samotný výsledok.
V 51. minúte katarský stredopoliar Assim Madibo nešikovným zákrokom zozadu podrazil Koného. Hráč talianskeho Sassuola zostal ležať na trávniku vo veľkých bolestiach a spoluhráči okamžite privolali zdravotníkov. Po ošetrení ho z ihriska odniesli na nosidlách, pričom divákom ešte stihol zamávať a dostával kyslík. Rozhodca najprv ukázal Madibovi žltú kartu, no po zásahu systému VAR ju zmenil na červenú. Katar dohrával len s deviatimi hráčmi.
Tréner Kanady Jesse Marsch po zápase prezradil, že rozsah zranenia bol zrejmý okamžite. „Stalo sa to priamo pred nami a všetci počuli prasknutie kosti,“ povedal. Zároveň potvrdil, že Koné skončil v nemocnici. „S Ismaelom som ešte nehovoril, ale je v nemocnici. Bude sa pripravovať na operáciu. Po tejto tlačovej konferencii ho pôjdem navštíviť. Uvidíme presne, ako budeme postupovať.“
Podľa Marscha zasiahla udalosť celé mužstvo. „Všetci sú z toho trochu otrasení vzhľadom na povahu zranenia a aj preto, že Ismael je veľkou súčasťou srdca nášho tímu. Bude to pre nás veľká strata,“ uviedol. Ocenil aj správanie samotného hráča: „Mával divákom a takmer všetkých ostatných upokojoval napriek tomu, že bol zranený. To je neuveriteľné svedectvo o tom, aký je to človek.“
Kanadskí futbalisti sa napriek šoku dokázali skoncentrovať. Náhradník Nathan Saliba zvýšil po priamom kope na 4:0 a svoj gól oslávil zdvihnutím repliky Koného reprezentačného dresu. Ďalší náhradník Jacob Shaffelburg sa podieľal na piatom góle, ktorý si katarský obranca Mohammad Manai strelil do vlastnej siete. V nadstavenom čase potom Jonathan David skompletizoval hetrik a uzavrel skóre na konečných 6:0.
Marsch zároveň kritizoval reakciu katarskej lavičky po Madibovom vylúčení. „Chcem povedať jasne, že hráč sa Ismaelovi ospravedlnil. Prišiel za ním do šatne a ospravedlnil sa mu. Nemyslím si, že mal v úmysle spôsobiť takýto hrozný zákrok,“ povedal. Dodal však: „Nerozumiem reakcii celej ich lavičky, ktorá sa snažila vyvolať konflikt pre červenú kartu, keď sa práve stal jasný faul, po ktorom si hráč zlomil nohu. To bolo zvláštne správanie.“
Kanada sa po vysokom víťazstve výrazne priblížila postupu do vyraďovacej fázy. Na prvenstvo v skupine jej v záverečnom zápase proti Švajčiarsku stačí remíza.
Zdroj: SITA.sk - Kanada dosiahla historické víťazstvo, ale všetci počuli prasknutie kosti a Koného odnášali s kyslíkom © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalisti Kanady si na domácich majstrovstvách sveta pripísali historicky prvé víťazstvo na svetovom šampionáte, keď v zápase B-skupiny zdolali Katar vysoko 6:0. Stretnutie vo Vancouveri však poznačilo vážne zranenie stredopoliara Ismaela Koného, ktoré otriaslo celým kanadským tímom.
Kanada položila základy triumfu už v prvom polčase. Skóre otvoril v 16. minúte Cyle Larin a následne sa dvakrát presadil Jonathan David. Katar navyše dohrával oslabený po vylúčení Homama el-Amina. Po prestávke však prišiel moment, ktorý zatienil samotný výsledok.
V 51. minúte katarský stredopoliar Assim Madibo nešikovným zákrokom zozadu podrazil Koného. Hráč talianskeho Sassuola zostal ležať na trávniku vo veľkých bolestiach a spoluhráči okamžite privolali zdravotníkov. Po ošetrení ho z ihriska odniesli na nosidlách, pričom divákom ešte stihol zamávať a dostával kyslík. Rozhodca najprv ukázal Madibovi žltú kartu, no po zásahu systému VAR ju zmenil na červenú. Katar dohrával len s deviatimi hráčmi.
Tréner Kanady Jesse Marsch po zápase prezradil, že rozsah zranenia bol zrejmý okamžite. „Stalo sa to priamo pred nami a všetci počuli prasknutie kosti,“ povedal. Zároveň potvrdil, že Koné skončil v nemocnici. „S Ismaelom som ešte nehovoril, ale je v nemocnici. Bude sa pripravovať na operáciu. Po tejto tlačovej konferencii ho pôjdem navštíviť. Uvidíme presne, ako budeme postupovať.“
Podľa Marscha zasiahla udalosť celé mužstvo. „Všetci sú z toho trochu otrasení vzhľadom na povahu zranenia a aj preto, že Ismael je veľkou súčasťou srdca nášho tímu. Bude to pre nás veľká strata,“ uviedol. Ocenil aj správanie samotného hráča: „Mával divákom a takmer všetkých ostatných upokojoval napriek tomu, že bol zranený. To je neuveriteľné svedectvo o tom, aký je to človek.“
Kanadskí futbalisti sa napriek šoku dokázali skoncentrovať. Náhradník Nathan Saliba zvýšil po priamom kope na 4:0 a svoj gól oslávil zdvihnutím repliky Koného reprezentačného dresu. Ďalší náhradník Jacob Shaffelburg sa podieľal na piatom góle, ktorý si katarský obranca Mohammad Manai strelil do vlastnej siete. V nadstavenom čase potom Jonathan David skompletizoval hetrik a uzavrel skóre na konečných 6:0.
Marsch zároveň kritizoval reakciu katarskej lavičky po Madibovom vylúčení. „Chcem povedať jasne, že hráč sa Ismaelovi ospravedlnil. Prišiel za ním do šatne a ospravedlnil sa mu. Nemyslím si, že mal v úmysle spôsobiť takýto hrozný zákrok,“ povedal. Dodal však: „Nerozumiem reakcii celej ich lavičky, ktorá sa snažila vyvolať konflikt pre červenú kartu, keď sa práve stal jasný faul, po ktorom si hráč zlomil nohu. To bolo zvláštne správanie.“
Kanada sa po vysokom víťazstve výrazne priblížila postupu do vyraďovacej fázy. Na prvenstvo v skupine jej v záverečnom zápase proti Švajčiarsku stačí remíza.
Zdroj: SITA.sk - Kanada dosiahla historické víťazstvo, ale všetci počuli prasknutie kosti a Koného odnášali s kyslíkom © SITA Všetky práva vyhradené.
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