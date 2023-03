Český trh práce je dlhodobo v lepšej kondícií ako Slovenský, tvrdí analytik

Medziročný pokles

Regionálne rozdiely

Dlhodobo nezamestnaní

26.3.2023 (SITA.sk) - Ešte na prelome milénií sa nezamestnanosť na Slovensku blížila k 20 percentám. Takéto číslo je dnes už podľa ekonomického analytika Tatra banky Andreja Martišku len ťažko predstaviteľné.Napriek spomaľovaniu ekonomiky, inflácii a energetickej kríze sa na Slovensku v posledných mesiacoch podľa neho nezvýšila nezamestnanosť.Práve naopak, miera nezamestnanosti u nás nepretržite klesá už rok a pol. V januári dosiahla podľa Eurostatu úroveň 6 %, kým rok predtým to bolo 6,4 percenta.„Aktuálny trend je teda jednoznačne pozitívny, hoci sme sa ešte nevrátili na historicky najlepšie úrovne spred vypuknutia pandémie,“ skonštatoval analytik.Z dlhodobého hľadiska vidia analytici v Česku veľmi podobný vývoj ako na Slovensku, avšak je tu jeden kľúčový rozdiel.„Napriek tomu, že miera nezamestnanosti v oboch krajinách klesá, na Slovensku je po celý čas približne 2-násobne vyššia ako v Českej republike. Platilo to pred 20 rokmi a platí to aj v súčasnosti,“ uviedol Martiška.Trh práce v Českej republike je podľa neho dlhodobo vo výrazne lepšej kondícii ako na Slovensku a nič nenasvedčuje tomu, že sa to tak skoro zmení. Jeden z najvýznamnejších problémov slovenského trhu práce sú priepastné regionálne rozdiely.„Vidíme, že miera nezamestnanosti v Bratislavskom kraji je dlhodobo na úrovni najlepších českých krajov. Zvyšok západného Slovenska sa takisto dotiahol na úroveň Česka,“ poznamenal Martiška.Stredné a najmä východné Slovensko však dlhodobo výrazne zaostávajú nielen za českými regiónmi, ale aj za zvyškom Slovenska. Situáciu ďalej podľa analytika komplikuje, že slovenské regióny s vysokou nezamestnanosťou majú súčasne veľmi vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných.Na východnom Slovensku je podiel dlhodobo nezamestnaných osôb 3,5-násobne vyšší ako na západnom Slovensku, a to aj bez započítania Bratislavského kraja, a až 5-násobne vyšší ako v najslabšom českom regióne.„Ak chceme, aby sa slovenský trh práce dotiahol na úroveň Česka, musíme na Slovensku znižovať regionálne rozdiely, budovať infraštruktúru a vytvárať pracovné miesta aj na východe Slovenska či Gemeri. Inak budeme za Českom naďalej výrazne zaostávať,“ skonštatoval Martiška.Ako ďalej informuje analytik, Slovák zarobil na konci vlaňajška v priemere 1 418 eur v hrubom. Čech si našiel na výplatnej páske 43 412 českých korún, čo je po prepočítaní príslušným kurzom 1 780 eur. Priemerný český zamestnanec tak zarobil o 25 percent viac ako Slovák.