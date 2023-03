Voľby by vyhral Smer-SD, SaS a Demokrati sú na hranici zvoliteľnosti a OĽaNO mimo parlamentu

26.3.2023 (SITA.sk) - V prípade, že by sa parlamentné voľby konali v marci, vládne hnutie OĽaNO OĽaNO Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti by sa nedostalo do parlamentu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý zverejnila televízia Markíza. OĽaNO by podľa prieskumu získalo len 4,3 percenta hlasov voličov.Podľa výsledkov prieskumu by voľby vyhrala strana Smer-SD so ziskom 17,6 percenta hlasov tesne pred stranou Hlas-SD , ktorá by získala 17,1 percenta hlasov.Nasledujú Progresívne Slovensko (12,1 percenta ), Republika (9,6 percenta), Sme rodina (7,7 percenta), KDH (5,8 percenta ) a SaS (5,1 percenta.) Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostala aj nová strana Demokrati so ziskom päť percent hlasov.Agentúra Focus robila prieskum v období od 14 do 22. marca na vzorke 1018 respondentov.