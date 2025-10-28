|
|
28. októbra 2025
Cestou na safari zomrelo v Keni osem turistov z Maďarska a dvaja z Nemecka
Jedenásť ľudí zahynulo, keď sa v utorok v Keni zrútilo lietadlo smerujúce z pobrežnej turistickej destinácie Diani na letisko v národnom parku Maasai Mara. ...
28.10.2025 (SITA.sk) - Jedenásť ľudí zahynulo, keď sa v utorok v Keni zrútilo lietadlo smerujúce z pobrežnej turistickej destinácie Diani na letisko v národnom parku Maasai Mara. Uviedla to letecká spoločnosť Mombasa Air Safari. Havária sa stala zhruba o pol šiestej ráno miestneho času.
Zdroj: SITA.sk - Cestou na safari zomrelo v Keni osem turistov z Maďarska a dvaja z Nemecka © SITA Všetky práva vyhradené.
