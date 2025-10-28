|
Utorok 28.10.2025
Meniny má Dobromila
|Denník - Správy
28. októbra 2025
Slovensko dostalo podľa Remišovej ďalšie negatívne vysvedčenie, pohoršilo si v indexe právneho štátu
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Justícia Kriminalita Premiér Slovenskej republiky Súdnictvo Vládne opatrenia
Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová upozornila, že skóre Slovenska v najnovšom indexe právneho ...
28.10.2025 (SITA.sk) - Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová upozornila, že skóre Slovenska v najnovšom indexe právneho štátu medzinárodnej organizácie World Justice Project (WJP) medziročne pokleslo o 2,3 percenta.
Pokles Slovenskej republiky v tejto kategórii bol najväčší spomedzi všetkých členských štátov Európskej únie. Remišová v tejto súvislosti hovorí o potvrdení zhoršovania stavu spravodlivosti a právneho štátu na Slovensku.
„Akoby nestačilo, že vinou mafiánskej novely Trestného zákona dramaticky stúpa kriminalita a trpia tým úplne bežní ľudia. Oslabujúci sa právny štát, ktorý je ťažko skúšaný pod náporom prokriminálnych opatrení vlády Roberta Fica, dostal ďalšie negatívne vysvedčenie,“ vyjadrila sa.
Predsedníčka Za ľudí poukázala, že WJP vyslovene hovorí o úpadku v dôsledku obmedzení zo strany vládnej moci. Podľa hodnotenia je vážne oslabená aj integrita systémov bŕzd a protiváh a občianska spoločnosť.
„A je naozaj paradoxné, že Robert Fico, ktorý má vždy plné ústa ľudských práv pri jeho odsúdených, trestne stíhaných či obžalovaných kamarátoch, dostal pečiatku práve aj o zhoršovaní stavu základných ľudských práv na Slovensku,“ poznamenala Remišová.
Rovnako poukázal, že podľa hodnotenia upadá aj nezávislé súdnictvo, a to v dôsledku prekračovania právomocí výkonnej moci a rastúceho politického zasahovania do justície.
„Nezávislé medzinárodné hodnotenie teda potvrdzuje to, čo vidí každý priemerne informovaný človek na Slovensku, a síce, že právny štát, demokracia a spravodlivosť sú na Slovensku vážne ohrozované,” uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko dostalo podľa Remišovej ďalšie negatívne vysvedčenie, pohoršilo si v indexe právneho štátu © SITA Všetky práva vyhradené.
