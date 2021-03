Cestovky odmietajú zákaz zahraničných dovoleniek, podľa nich je dôsledkom neschopnosti vlády

Minulý rok prežili bez príjmov

Šírenie nenávisti voči cestovateľom

Bremeno cestovných kancelárií

21.3.2021 - Zákaz cestovať na dovolenky do zahraničia opäť znemožnil cestovným kanceláriám podnikať a vrátil ich do situácie, v akej sa ocitli pred rokom. Radikálne opatrenie navyše vzniklo podľa Fóra cestovného ruchu len neschopnosťou štátu zabezpečiť funkčnosť štandardných opatrení, ktoré zaviedli jednotlivé štáty pre kontrolu vstupu do krajiny.Ide o digitálnu registráciu, povinnosť preukázať sa negatívnym PCR testom, alebo karanténu, ktorá sa zväčša týka len príchodu z rizikových oblastí.Ako ďalej uviedla pre agentúru SITA predsedníčka fóra Zuzana Ballaschová, kroky vlády, ak by aj boli logické, sú ťažko prijímané a vnímané ako skutočne potrebné aj preto, že sú chaotické a nekonzistentné, nepredvídateľné.Cestovky prežili minulý rok prakticky bez príjmov a prostriedky na pokrytie časti nákladov z kompenzačnej schémy rezortu dopravy mnohé z nich dodnes nedostali. Pomoc je totiž pomalá.Navyše majú záväzky voči klientom v podobe odložených a nezrealizovaných zájazdov zo sezóny 2020, ktoré potrebujú zrealizovať.Keď už sa štát podľa Zuzany Ballaschovej rozhodol pre tvrdé opatrenie, ruka v ruke s ním mal realizovať aj kompenzácie strát, ktoré cestovkám, ale aj klientom spôsobil.Fórum upozorňuje vládu, že opatrenia treba avizovať vopred, aby podnikatelia mali možnosť sa na zmenu pripraviť.Pri prijímaní opatrení treba prihliadať na balans bezpečnosti krajiny a jej hospodárskej stability a zrozumiteľne zdôvodniť jeho prijatie. Najmä ak predstavuje radikálny zásah štátu do slobody pohybu.„Absolútne neakceptovateľný pre demokratickú spoločnosť je však slovenský fenomén, a to kriminalizácia a šírenie nenávisti voči cestovateľom a nedôvery voči cestovným kanceláriám, hoci rozsah reálnej hrozby nikdy nebol reálne dokázaný a zdokumentovaný," dodala Ballaschová.Štát namiesto racionálnych postojov a upokojovania situácie podľa nej podporuje mediálne „lynčovanie" ľudí, ktorí sa po dlhých mesiacoch limitovaných možností pohybu rozhodli legálne vycestovať za slnkom, oddychom a rekreáciou.„Vyťahovať z kontextu jednotlivé individuálne a výnimočné prípady nakazenia sa v zahraničí a nedať na misku váh pozitíva oddychu a rekreácie, a napokon aj záchrany sektoru cestovného ruchu, považujeme za neakceptovateľné," dodala šéfka fórumu.Fórum cestovného ruchu upozorňuje, že aktuálny zákaz dovoleniek spôsobil problém najmä v tom, že hotely a letecké spoločnosti v prípade, že išlo o dovolenky, ktoré sú už vyzálohované, nie sú pre opatrenia slovenskej vlády povinné uložené prostriedky cestovkám vrátiť.Tie však majú povinnosť zo zákona prostriedky skôr či neskôr vrátiť, alebo zorganizovať náhradný zájazd. Bremeno je teda podľa Ballaschovej opäť na cestovných kanceláriách, hoci svojou činnosťou situáciu nezavinili.Tu vzniká podľa nej potreba akútnej pomoci od štátu. „Omnoho vážnejšia je však možná strata dôvery klientov v cestovanie s cestovnými kanceláriami, pokiaľ im nie vlastnou vinou opätovne musia rušia zájazdy. Tá sa buduje roky," dodala Ballaschová.