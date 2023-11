Cestovky sú proti preradeniu živnosti na prevádzkovanie cestovnej agentúry z viazaných medzi voľné

Navrhujú ponechať viazanú živnosť

Tretí antibyrokratický balíček

7.11.2023 (SITA.sk) - Zámer Ministerstva hospodárstva SR preradiť živnosti na prevádzkovanie cestovnej agentúry a sprievodcu cestovného ruchu z viazaných medzi voľné narazil na odpor.Proti sa v rámci pripomienkového konania postavila Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) aj Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu Rezort sa zmenu snaží presadiť v rámci tretieho antibyrokratického balíčka, ktorý na sklonku svojho pôsobenia predstavila ešte úradnícka vláda na čele s Ľudovítom Ódorom SACKA s preradením živnosti nesúhlasí. „Máme za to, že takýto krok má zásadný vplyv na zníženie ochrany spotrebiteľa," zdôrazňuje.Prevádzkovanie cestovnej agentúry navrhuje ponechať medzi viazanými živnosťami, zároveň ale odporúča zjednodušiť podmienky na získanie odbornej spôsobilosti k uvedenému oprávneniu.„Prevádzkovanie cestovnej agentúry - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cestovný ruch alebo - vyššie odborné vzdelanie a jeden rok praxe v odbore alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore," znie návrh asociácie.S návrhom na preradenie živnosti sprievodcu cestovného ruchu z viazaných medzi voľné nesúhlasí ani Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu.Podľa nej by mala byť ponechaná medzi viazanými, zároveň však navrhuje vytvoriť voľnú živnosť s názvom „Delegát CK, vedúci zájazdu, technický sprievodca“.Ministerstvo hospodárstva SR predložilo v polovici októbra do medzirezortného pripomienkového konania súbor opatrení, ktoré majú tvoriť tretí antibyrokratický balíček.Jeho hlavným cieľom je podpora podnikateľského sektora. Väčšina zmien spočíva v úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady, alebo v elektronizácii procesov, ktoré prispievajú k vyššej flexibilite a efektívnosti.