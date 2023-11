Rusko nie je bližšie k víťazstvu, vojnoví blogeri majú obavy zo zimnej ukrajinskej protiofenzívy

7.11.2023 (SITA.sk) - Rusko „v súčasnosti nie je bližšie k víťazstvu na Ukrajine". V najnovšej aktualizácii o vývoji vojny na Ukrajine to uviedli analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) , ktorí tiež poukázali na obavy ruských vojenských blogerov, že „ruské sily budú pravdepodobne v zime čeliť obnovenej ukrajinskej protiofenzíve“.Ruskí vojnoví korešpondenti sa tiež domnievajú, že Rusko v nadchádzajúcich mesiacoch neprevezme iniciatívu v bojoch na Ukrajine.Iní vojenskí blogeri zasa oslavovali tvrdenia hlavného veliteľa ukrajinskej armády Valerija Zalužného o „vojne v slepej uličke“ ako znamenie toho, že Rusku sa vo vojne darí. Ďalší však upozornili, že Rusko by malo byť opatrné v súvislosti so Zalužného vyhláseniami o ukrajinských ťažkostiach, a podotkli, že ruské sily majú pred sebou „dlhú a náročnú vojnu“.