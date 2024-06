Cestovné kancelárie mali vlani druhý najlepší rok od prelomu milénia, stúpa záujem aj o exotické destinácie

Zmenila sa štruktúra klientov

Pandémia zasiahla cestovný ruch

Zmena trendu v navštevovaných krajinách

Rast turizmu

Pasívny cestovný ruch

Záujem o exotické destinácie

Domáci cestovný ruch

Zahraniční turisti

8.6.2024 (SITA.sk) - Počet ľudí využívajúcich služby slovenských cestovných kancelárií a agentúr po štyroch rokoch vlani opäť presiahol milión. Vrátil sa na úroveň pred pandémiou koronavírusu , pričom mierne prekonal rok 2019 a takmer sa vyrovnal najúspešnejšiemu roku 2018. Pre cestovné kancelárie na Slovensku bol rok 2023 druhý najlepší za uplynulých viac ako dvadsať rokov.„Tým vo výraznej miere odzneli negatívne účinky pandémie na organizované cestovanie. Podľa predbežných údajov pre tento rok bude situácia ešte lepšia a rok ako celok by mohol byť rekordným, čo by dalo definitívnu bodku za pandemickým poklesom,“ uviedol v piatok pre agentúru SITA analytik 365.bank Zájazdy cestovných kancelárií si minulý rok kúpilo cez 1,1-milióna klientov, čo je o 66 % viac oproti roku 2022.„Po troch rokoch súperenia s následkami pandémie sa dostali na čísla rekordného roku 2018, zmenila sa však štruktúra ich klientov,“ povedala riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík Štatistického úradu SR Veronika Töröková.„Pribudli najmä Slováci cestujúci do zahraničia, ubudlo cudzincov dovolenkujúcich na Slovensku. Bolo ich o 40 % menej ako pred pandémiou. Pokračoval rast záujmu o exotickejšie destinácie,“ priblížila. Pandémia COVID-19 zásadne postihla najmä cestovný ruch . V rokoch 2020 a 2021 cestovné kancelárie prišli o zhruba 80 % až 90 % klientov, ročne s nimi cestovalo menej ako 230-tisíc osôb. V roku 2022 síce ich počet prudko vzrástol, stále však dosahoval iba mierne nadpolovičné hodnoty najlepších rokov 2018 a 2019.Počet zákazníkov cestovných kancelárií minulý rok vzrástol napriek tomu, že domácnosti pre zvýšenú mieru inflácie a pokles reálnych miezd šetrili najmä na položkách, ktoré nie sú nevyhnutné pre každodenný život.„Tu možno hľadať aj príčiny zmeny trendu v navštevovaných krajinách, keď vidíme, že od roku 2022 sa do popredia dostalo Turecko, ktoré sa kvôli výrazne oslabenej líre stalo pre Slovákov platiacich eurom zaujímavou destináciou,“ ozrejmil pre SITA makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne „V posledných rokoch sa hodnota tureckej líry voči euru výrazne znížila, čo ešte viac zvyšuje cenovú výhodnosť pre turistov zo Slovenska a Európy. Naopak tradične obľúbené Chorvátsko pre Slovákov výrazne zdraželo,“ poukázal.Rastúce reálne mzdy a nižšia miera inflácie môžu v tomto roku rast organizovaného turizmu ďalej podporovať. Marián Kočiš očakáva aj rast výdavkov na služby cestovného ruchu.„Predpokladáme, že spotreba domácností bude jedným z kľúčových ťahúňov ekonomického rastu na Slovensku v roku 2024,“ dodal.Najväčší, trojštvrtinový podiel na organizovanom cestovnom ruchu, podľa štatistikov tvorili dovolenky obyvateľov Slovenska v zahraničí, tzv. pasívny cestovný ruch. Za hranice Slovenska vycestovalo vlani organizovane 825-tisíc osôb. Medziročne počet zahraničných pobytov vzrástol o 78 % a bol dokonca o pätinu vyšší aj v porovnaní s rokom 2019.„Na zahraničnú dovolenku vycestovalo vlani prostredníctvom cestovnej kancelárie najviac obyvateľov Slovenska od roku 2000. Najčastejšie si vyberali Turecko, Grécko, Egypt a Tunisko,“ dodala Veronika Töröková.Egypt a Tunisko sa tak vrátili na čelo slovenského rebríčka TOP 10 zahraničných destinácií. Do týchto štyroch krajín sa vybralo spolu viac ako 50 % zákazníkov cestovných kancelárií. V desiatke krajín s najvyšším počtom turistov našich cestoviek nasledovali Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Bulharsko, Česko a Španielsko.„Zvýšil sa aj záujem o exotické destinácie ako Vietnam, Kuba, Kapverdy, Spojené arabské emiráty a Omán, čo je trend posledných rokov,“ podotkol Tomáš Boháček. Nárast ľudí do týchto krajín bol niekoľkonásobný.„Až 14-násobne vyšší záujem oproti predchádzajúcemu obdobiu zaznamenal Vietnam, Kuba prilákala 11-násobne vyšší počet klientov. Mimoriadny nárast zaznamenali tieto destinácie aj v porovnaní s predpandemickým obdobím,“ poznamenala hovorkyňa štatistikov Jana Morháčová Dôvodom bolo podľa nej najmä zavedenie priamych leteckých liniek zo Slovenska a rozširovanie ponuky cestovných kancelárií o nové, netradičné destinácie.Počet ľudí s využitím služieb cestoviek v rámci Slovenska, teda v domácom organizovanom cestovnom ruchu, vlani medziročne vzrástol o 4 % na 84-tisíc. Je to o viac ako 10 % aj nad úrovňou roku 2019.Pričinili sa o to najmä cestovné kancelárie a agentúry so sídlom v Žilinskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Najväčší, dvojnásobný nárast domácich hostí oproti roku 2019 dosiahli subjekty so sídlom v Žilinskom kraji.„Dominantné teda ostávajú najmä lyžiarske strediská a vodné parky,“ zareagoval Tomáš Boháček.Prostredníctvom slovenských cestoviek vlani prišlo na Slovensko medziročne o 60 % viac cudzincov, a to takmer 200-tisíc.„Do počtov z roku 2019 cestovným kanceláriám stále chýbalo 40 % návštevníkov spoza hraníc. Zahraniční turisti preferovali jednodňové výlety bez prenocovania, bolo to takmer 95 % všetkých pricestovaní,“ spresnila Jana Morháčová.„Najviac osôb pricestovalo z Rakúska (53-tisíc), Spojených štátov amerických (42-tisíc) a Nemecka (26-tisíc). Tieto tri krajiny predstavovali vyše 60 % všetkých pricestovaných osôb,“ dodala.