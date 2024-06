Ako hlasovať v eurovoľbách a kto má právo voliť? Prednostne zakrúžkovať môžete maximálne dvoch kandidátov

Aký doklad treba predložiť?

Zakrúžkovanie maximálne dvoch kandidátov

8.6.2024 - Právo voliť do Európskeho parlamentu na Slovensku má občan SR, ktorý má na území Slovenska trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území SR trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.„Právo voliť do Európskeho parlamentu na území SR má aj občan SR, ktorý, nemá na území SR trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území SR," informuje ministerstvo s tým, že voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie . „Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov,“ zdôraznil rezort vnútra.„Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce," informoval rezort vnútra Doplnil, žeKaždý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. „Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní," doplnilo ministerstvo vnútra.. „Požiadať o ňu je potrebné obec a v deň konania volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu," dodal rezort., keďže Pirátska strana - Slovensko z volieb odstúpila.