Cestovné kancelárie počítajú finančné straty, pre koronavírus im uteká čoraz viac klientov

Zrušili desiatky termínov zájazdov

Treba zastaviť činnosť a prepustiť zamestnancov

Úspešný first minute a potom pokles

17.3.2020 - Tvrdé preventívne opatrenia štátu proti šíreniu koronavírusu vrátane zastavenia medzinárodnej osobnej dopravy a obmedzenia cestovania, skrížili plány aj cestovných kancelárií, resp. agentúr. Tie pre následný pokles záujmu ľudí, ktorí prehodnocujú svoje dovolenkové predstavy, rušia a presúvajú termíny zahraničných zájazdov, či výletov, obmedzujú svoju prevádzku a personál. A začínajú počítať finančné straty.Napriek tomu vo vyjadreniach pre agentúru SITA veria, že súčasná napätá a neistá situácia nepotrvá dlho, postupne pominie a ľudia sa opäť vydajú na cesty za oddychom a spoznávaním sveta.Napríklad cestovná kancelária DAKA, s. r. o., zo Šamorína preventívne zrušila už 45 termínov zájazdov, ktoré mala naplánované do 5. apríla. Očakáva však, že celá situácia sa dovtedy upokojí."I keď koronavírus má aktuálne najväčší dopad na naše podnikanie, zatiaľ situáciu zvládame," uviedol konateľ a majiteľ CK DAKA David Gavaľa. Keďže podľa neho majú aj vlastné autobusy, museli dočasne prepustiť aj časť zamestnancov, najmä šoférov."Snažíme sa klientov usmerniť na iný termín našich zájazdov. Samozrejme, denne počítame straty, ktoré máme spojené so zrušením zájazdov, tie sú ale stále zvládnuteľné, keďže sme spravili potrebné kroky na zníženie našich režijných nákladov," poznamenal Gavaľa.V tomto roku podľa neho určite budú organizovať menej zájazdov ako pôvodne plánovali. "V súčasnosti je to zatiaľ menej o 5 percent a veríme, že maximálne pôjde o zníženie o 10 percent z plánovaného počtu tisíc termínov zájazdov v roku 2020," dodal Gavaľa.CK DAKA je podľa neho na trhu už osem rokov a neohrozil ju ani pokles predaja po teroristických útokoch v Paríži a neskôr v Nice v minulosti.Konateľka a spoločníčka cestovnej agentúry LIBER, s. r. o., z Bratislavy Irena Chrapanová informovala, že aktuálne je ťažké niečo predpovedať."Veľmi bude záležať na tom, aký bude priebeh celej situácie v SR a aké opatrenia budú prijímané. Ak nemôžem po návrate z výletu či zájazdu štrnásť dní ani prísť do kancelárie a všetci klienti majú tiež zostať v karanténe, tak ani nebude technicky možné nejaké výlety či zájazdy realizovať," upozornila Chrapanová, ktorá pracuje aj ako sprievodkyňa.Zákaz služobných ciest to podľa nej len zdupľuje. "Čiže treba úplne zastaviť činnosť, prepustiť zamestnancov a čakať," dodala. Na sociálnej sieti následne informovala, že sa rozhodla radšej zostať dočasne na Srí Lanke a nevrátiť sa na Slovensko.Spoločnosť Invia.sk, s. r. o., so sídlom v Bratislave ako cestovná agentúra zájazdy neorganizuje, ale predáva a zastrešuje. Ako najväčší autorizovaný predajca zájazdov od viac ako tristo cestovných kancelárií nemá priamo viazané finančné zdroje v charterových letoch či hotelových kapacitách."A rovnako preto v tejto chvíli ani nedokážeme odhadnúť dopady súčasnej situácie na trh cestovného ruchu. Situáciu nepretržite sledujeme, intenzívne komunikujeme s našimi partnermi (cestovnými kanceláriami) a rovnako sa snažíme komunikovať s našimi klientmi, aby sme im dokázali poskytnúť dôležité a relevantné informácie," uviedla externá hovorkyňa Invie Helena Tomková.Predaje tzv. first minute zájazdov podľa Invie boli v prvých mesiacoch tohto roka veľmi úspešné, no od marca tiež pociťujú pokles predajov. "Stále však dúfame, že situácia sa čoskoro stabilizuje a tento rok bude silnejší. Očakávame, že ponuku last minute zájazdov (na poslednú chvíľu) využijú ľudia, ktorí teraz ešte vyčkávajú kvôli situácii s aktuálnymi reštrikciami pre šírenie COVID-19," poznamenala Tomková.Agentúra poskytuje aj nadštandardnú službu poistenia, ktorú dostáva každý klient automaticky. "Úplne pokrýva riziko spojené s neuskutočnením dovolenky z dôvodu úpadku organizujúcej cestovnej kancelárie, v prípade problémov klient obdrží späť 100 % svojich uhradených peňazí najneskôr do 30 dní," priblížila Tomková.Invia vyplatí celú sumu zájazdu, a to vo forme poukazu na nákup dovolenky s platnosťou jeden rok. Klient teda nemusí čakať niekoľko mesiacov, ale môže si vybrať náhradný zájazd, či už podľa destinácie alebo termínu dovolenky.