Toma Hanksa a jeho ženu prepustili z nemocnice, pár zostane v domácej karanténe

Koronavírus má viacero celebrít

Umelci ľudí potešia online koncertmi

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - Amerického herca Toma Hanksa a jeho manželku Ritu Wilson prepustili v Austrálii z nemocnice, kde podstupovali liečbu pre nákazu novým koronavírusom. Pár je v súčasnosti v domácej karanténe v prenajatom dome. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Šesťdesiattriročný rodák z kalifornského Concordu minulý týždeň informoval o tom, že majú s manželkou pozitívne testy. Dvojica bola v meste Gold Coast v štáte Queensland, kde Hanks nakrúcal film o Elvisovi Presleym. Výrobu snímky pre koronavírus pozastavili.Pozitívne testy na nový koronavírus, ktorý ochromil celý svet, má okrem Hanksa a Wilson viacero osobností zo zábavného priemyslu.Nakazili sa ním napríklad francúzska modelka a herečka ukrajinského pôvodu Olga Kurylenko, britský herec Idris Elba či Nór Kristofer Hivju, ktorý sa preslávil ako Tormund v seriáli Hra o tróny (2011 - 2019).Nový koronavírus sa vo svete stal dôvodom zrušenia alebo odloženia viacerých premiér filmov, koncertov, divadelných inscenácií či nakrúcania televíznych projektov. Vystúpenia okrem iných odložili napríklad Elton John či kapela Foo Fighters, v plánovanom termíne sa neuskutočnia ani módne podujatie Met Gala alebo udeľovanie GLAAD Media Awards.V čase, keď sú kultúrne inštitúcie pozatvárané a ľudia by mali tráviť čo najviac času doma, sa ale umelci rozhodli potešiť svojich priaznivcov online koncertmi.Na YouTube Live napríklad streamovali svoje vystúpenie latino speváci Juanes a Alejandro Sanz, Chris Martin zase fanúšikom zahral na službe Instagram a v utorok plánuje streamovať svoje vystúpenie doma aj spevák John Legend.Na svoje si môžu prísť aj priaznivci muzikálov, keďže vystúpenia na internete si pripravili aj broadwayskí herci, ako napríklad Audra McDonald, Idina Menzel či Kristin Chenoweth.Cieľom charitatívnych vystúpení Broadway at Home je povzbudiť divákov, aby prispeli organizácii The Actors Fund, ktorá pomáha osobám zasiahnutým novým koronavírusom a jeho finančnými následkami.