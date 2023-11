Cestovný ruch ako celok je budúcnosťou, tvrdí Danko a SNS chce propagovať miesta s tradičnou slovenskou kuchyňou

Propagácia v rámci cestovného ruchu

Agenda nového ministra

11.11.2023 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) chce podporiť cestovný ruch aj tvorbou národného menu. Cieľom je získanie prehľadu o národnej kuchyni všade na Slovensku. Predseda SNS Andrej Danko uviedol, že cestovný ruch ako celok je budúcnosťou.„Patria tam športové a kultúrne podujatia, rekonštrukcia pamiatok. Musíme poriadne spropagovať naše regióny, aby ľudia vedeli, kam ísť a čo tam presne nájdu, na čom si môžu pochutiť. Nemá to svojho gazdu. Tak sa podporí národné povedomie obyvateľstva,“ povedal Danko.Ako SNS vysvetlila, myšlienkou je vytvoriť zoznam jedál typických pre Slovensko a jeho regióny, ako aj reštauračných a ubytovacích zariadení, ktoré už národné špeciality ponúkajú.„Tieto zariadenia sa budú propagovať v rámci cestovného ruchu a turizmu aj cudzincom ako miesta, kde môžu dostať tradičnú domácu kuchyňu. Nebude to povinné, ale vzniká možnosť sa zviditeľniť spojením sa do prehľadného celku. Domáce jedlá sa môžu podporiť aj väčšou propagáciu gastrofestivalov, ako sú už známe súťaže napríklad vo varení halušiek a iných jedál z múky a zemiakov,“ vysvetlil Danko a doplnil, že sa podporia domáci výrobcovia potravín.Ako SNS ďalej informovalo, jednou z agend nového ministerstva bude pomoc gastroprevádzkam, penziónom a hotelom aj zrýchlenými odpismi napríklad pri výstavbe wellnessov alebo zavedením daňovej úľavy z tringeltov v ubytovacích zariadeniach.SNS ako príklad uviedlo Maďarsko, kde cestovný ruch produkuje približne 12 percent HDP, no na Slovensku stagnuje. „Ako tak sa udržal vďaka rekreačným poukazom, ktoré našťastie minulá vláda nezrušila. Asi nie sú až také zlé,“ doplnil Danko.Uzavrel s tým, že ministerstvo športu a cestovného ruchu pomôže aj čerpaniu eurofondov, ktoré sa môžu využiť na výstavbu cyklotrás a údržbu turistických chodníkov.