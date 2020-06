Cestovný ruch na Slovensku potrebuje po pandémii zásadnú podporu, aby sa opäť postavil na nohy

Hľadanie riešenia situácie v cestovnom ruchu

Výpadok tržieb aj pokles zamestnanosti

Cestovné kancelárie v patovej situácii

19.6.2020 (Webnoviny.sk) - Cestovný ruch na Slovensku potrebuje zásadanú podporu na svoje oživenie pre značné negatívne následky pandémie koronavírusu na fungovanie tohto odvetvia.Podpredseda Národnej rady SR Milan Laurenčík (SaS) vo štvrtok rokoval o tejto téme s predstaviteľmi Zväzu cestovného ruchu SR (ZCR) Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) , ako aj krajských organizácií cestovného ruchu a ďalších organizácií v sektore.Hlavným cieľom je povzbudiť Slovákov, aby tento rok dovolenkovali na Slovensku a pripraviť návrhy, ktoré by zmenami v zákonoch pomohli cestovnému ruchu postaviť sa na nohy."Koronakríza priniesla nové a väčšie problémy," povedal Laurenčík s tým, že ich chce pomôcť riešiť. Pripomenul, že počet domácich a zahraničných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na Slovensku klesol medziročne zhruba o dve tretiny.Tieto čísla budú po ďalšom štvrťroku podľa neho ešte vyššie, nakoľko postupné otváranie hraníc a uvoľňovanie reštrikčných opatrení sa začalo až v máji. Laurenčík rozbieha projekt s názvom Podporme cestovný ruch na Slovensku."Počas leta navštívim postupne všetky kraje na Slovensku. Chcem so zástupcami cestovného ruchu všetkých oblastí hovoriť o konkrétnych dopadoch, akým čelia kvôli pandémii koronavírusu a reštrikčným opatreniam. Mojim cieľom bude tieto regióny spropagovať, ktoré by mohli občania navštíviť a kde by mohli stráviť tohtoročnú dovolenku," uviedol podpredseda parlamentu, bývalý starosta Terchovej. S príslušnými ministrami chce hľadať riešenia situácie v cestovnom ruchu.Cestovný ruch na koronakrízu doplatil najviac. "To, čo nás trápi, je absolútny výpadok tržieb. Očakávame až 50-percentný pokles v medziročnom porovnaní, suma prevyšuje jednu miliardu eur. Trápi nás aj pokles zamestnanosti, keďže nemáme komu poskytovať naše služby," povedal prezident ZCR Marek Harbuľák, ktorý je zároveň generálnym manažérom AHRS.Záujem o služby v cestovnom ruchu po znovuotvorení prevádzok podľa neho vyzerá byť veľmi slabý, hoci sa začína letná sezóna, ktorá býva hlavnou časťou roka pre podnikateľov v odvetví. Pomôcť by mohlo využitie rekreačných poukazov, zníženie DPH, ale aj ďalšie opatrenia pri otváraní služieb a hraníc."Niektoré veci sa už udiali, môžeme poskytovať svoje služby. Komunikácia trochu viazla aj smerom k turistom aj k podnikateľskému prostrediu, dozvedali sme sa tieto informácie na poslednú chvíľu," podotkol Harbuľák.Vyslovil sa za vznik koordinačného orgánu, napríklad rady vlády pre cestovný ruch, ktorá by zastrešovala viaceré rezorty. Za dôležité považuje intenzívnejšiu propagáciu Slovenska nielen domácim, ale aj zahraničným návštevníkom.Prezident SACKA Roman Berkes povedal, že cestovné kancelárie sa pre koronavírus dostali do patovej situácie. Peniaze od klientov za zájazdy zaplatili dodávateľom služieb v zahraničí a tiež dopravcom, takže mali problém vrátiť peniaze ľuďom za neuskutočnené služby. Novela zákona o zájazdoch, ktorú nedávno schválil parlament, podľa neho ochraňuje nielen cestovné kancelárie, ale aj klientov."Bolo umožnené odloženie plnenia služieb vyplývajúcich zo zmlúv o zájazde na dobu priaznivejšiu pre cestovanie. Na druhej strane klienti boli pod ochranou zákona, že cestovné kancelárie nemohli pýtať doplatky do plnej sumy zájazdu," priblížil Berkes. Špeciálna skupina klientov má nárok na vrátenie peňazí okamžite a klienti môžu v čase mimoriadnej situácie zrušiť svoj zájazd bez udania dôvodu.