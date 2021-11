Cestovný ruch sa zastavil, rýchlu a účinnú pomoc očakávajú aj podnikatelia z Vysokých Tatier

Aktívne spolupracujú so samosprávou

22.11.2021 (Webnoviny.sk) - Rýchlu a účinnú pomoc od štátu v aktuálnej tretej vlne pandémie koronavírusu očakávajú aj podnikatelia v cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách.Tie sú v rámci okresu Poprad už štvrtý týždeň v čiernej farbe podľa COVID automatu, ubytovacie a stravovacie zariadenia sú tak zatvorené okrem výnimiek na poskytovanie niektorých služieb.Predseda predstavenstva Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Martin Novotný tvrdí, že situácia v čiernych okresoch v tejto oblasti je kritická a označil to za lockdown pre cestovný ruch.„Cestovný ruch sa zastavil, za posledných dvadsaťdva mesiacov sme desať mesiacov úplne, alebo výrazne obmedzení v našom podnikaní. Zastupujeme podnikateľov a rovnako tak všetkých zamestnancov, ktorí sa na nás denne obracajú s otázkou, ako ďalej a kedy budeme môcť byť zase otvorení,“ upozornil Novotný.Ako podotkol, podporujú iniciatívu Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska pod názvom Chceme z čiernej farby von, pretože chcú ďalej slobodne fungovať.„Aktívne spolupracujeme so samosprávou, s vyššími územnými celkami, aby sme ľudí motivovali k zlepšeniu tejto situácie,“ poznamenal.Vysoké Tatry žiadajú od vlády rýchlu a efektívnu pomoc, lebo situácia je už veľmi kritická. „Keby sme museli byť zatvorení ďalšiu zimnú sezónu, môže to dopadnúť veľmi čierno,“ povedal Novotný.V dôsledku pandémie podľa neho už nemajú rezervy na financovanie podnikania a nemôžu vlastne zamestnancom ani dať záruku, čo bude zajtra či o mesiac.„Rovnako tak je naliehavé riešiť otázku odkladu úverov, lebo toto dobieha mnohých vlastníkov hotelov. Každá pomoc je vítaná. Cestovný ruch je jediný, ktorý dostal takú výraznú ranu, a cítime to ako zásadné obmedzenie v porovnaní s iným priemyslom,“ dodal predseda predstavenstva Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Martin Novotný.