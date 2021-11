Talianska polícia rozbila gang, ktorý nútil ženy z Nigérie k prostitúcii a žobraniu

Razie vykonali na rôznych miestach

Na zastrašovanie používali voodoo

22.11.2021 (Webnoviny.sk) - Talianska polícia v pondelok rozložila nigérijský organizovaný gang, ktorý nútil desiatky mladých žien k prostitúcii a žobraniu v talianskych uliciach.Milióny eur získané takýmito nekalými praktikami následne pašoval naspäť do Nigérie vo výsuvných rukovätiach kufrov alebo balíčkoch cestovín.Podľa talianskej polície sa razie uskutočnili v rôznych mestách na severe i juhu krajiny, ako aj na ostrove Sardínia.Zatkli počas nich 40 osôb podozrivých z prania špinavých peňazí, napomáhania nelegálnemu prisťahovalectvu, obchodovania s ľuďmi, uvádzania osôb do otroctva a využívania prostitúcie. V štádiu vyšetrovania sú aj desiatky ďalších ľudí.Vyšetrovanie pomohla spustiť sťažnosť nigérijskej ženy, ktorú nelegálne priviezli do Talianska.Jej krajanky mali voči gangu dlhy až 50-tisíc eur, a preto ich nútili k prostitúcii. Tá je síce v Taliansku legálna, no vykorisťovanie prostitútok je nezákonné.Podľa polície zločinecká skupina sídlila v Taliansku, no operovala i v Nemecku, Líbyi a Nigérii.„Štyridsaťjeden mladých žien bolo pridelených na prostitúciu a deväť bolo nútených žobrať,“ uvádza sa vo vyhlásení talianskych úradov.Keďže členovia gangu nechceli, aby sa ženy obrátili s prosbou o pomoc na úrady, zastrašovali ich pomocou obradov voodoo.Viaceré povedali úradom a sociálnym pracovníkom, že tieto rituály v nich vyvolávali strach z toho, že vzdorovanie zločincom spôsobí nešťastie ich rodinám.