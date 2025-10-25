Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 25.10.2025
 24hod.sk    Z domova

25. októbra 2025

Cestu medzi Žilinou a Kysuckým Novým Mestom zablokoval tragický nález tela, vodiči stoja v kolónach


Tagy: Polícia záchranné zložky

Polícia a záchranné zložky zasahujú na ceste prvej triedy I/11 v smere z Kysuckého Nového Mesta do ...



441490809_843878464441128_7088731075755926495_n 676x451 25.10.2025 (SITA.sk) - Polícia a záchranné zložky zasahujú na ceste prvej triedy I/11 v smere z Kysuckého Nového Mesta do Žiliny pri odbočke na mestskú časť Oškerda, dôvodom je nález ľudského tela v priekope. Vodiči, ktorí cestujú medzi Žilinou a Kysucami, by mali počítať so zdržaním a kolóny sa postupne predlžujú. Informuje o tom portál žilinak.sk.


Na mieste sa nachádza viacero policajných hliadok aj záchranná zdravotná služba. Dopravnú situáciu smerom na Žilinu zhoršujú aj cestári, ktorí pracujú pri Brodne. Premávka je tam radená do jedného pruhu, čo spôsobuje predlžovanie kolón.


Zdroj: SITA.sk - Cestu medzi Žilinou a Kysuckým Novým Mestom zablokoval tragický nález tela, vodiči stoja v kolónach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Polícia záchranné zložky
