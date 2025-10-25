|
25. októbra 2025
Friedrich Merz plánuje návštevu Slovenska. S Ficom si rozumie v otázke spaľovacích motorov
Nemecký kancelár Friedrich Merz sa chystá na návštevu Slovenska. V relácii STVR Sobotné dialógy to potvrdil minister zahraničných vecí ...
25.10.2025 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Friedrich Merz sa chystá na návštevu Slovenska. V relácii STVR Sobotné dialógy to potvrdil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. „Nemecký kancelár chce prísť na Slovensko čo najskôr,“ povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
Nemecký kancelár našiel v ostatnom čase spoločnú reč so slovenským premiérom Robertom Ficom ohľadom zákazu vyrábania áut so spaľovacím motorom v Európskej únii od roku 2035. Tak Slovensko ako aj Nemecko majú svoje ekonomiky viac-menej závislé od automobilového priemyslu, a preto odmietajú zákaz výroby automobilov so spaľovacím motorom od roku 2035.
Zdroj: SITA.sk - Friedrich Merz plánuje návštevu Slovenska. S Ficom si rozumie v otázke spaľovacích motorov © SITA Všetky práva vyhradené.
