Cestujete do Holandska? Potvrdenie o negatívnom PCR teste vám stačiť nebude

22.1.2021 (Webnoviny.sk) - Cestujúci z rizikových krajín do Holandska sa musia od soboty 23. januára okrem potvrdenia o negatívnom PCR teste na COVID-19 , preukázať aj potvrdením o negatívnom rýchloteste. Musia tak urobiť pri nástupe do lietadla, na trajekt či na loď. Na svojej webovej stránke o tom informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Cestujúci aj zo Slovenska sa podľa rezortu diplomacie musia preukázať potvrdením o negatívnom rýchloteste (AG/LAMP), ktorý nesmie byť vykonaný viac ako štyri hodiny pred vstupom na palubu lietadla, trajektu alebo lode. Negatívny výsledok testu musí byť v angličtine, nemčine, francúzštine, taliančine, portugalčine, španielčine alebo holandčine.Potvrdenie o negatívnom PCR teste, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín, je nevyhnutné mať pred nástupom do lietadla, vlaku, autobusu či lode. Výnimku z požiadavky predložiť negatívny výsledok rýchlotestu a PCR testu majú deti do 13 rokov, cestujúci na zozname bezpečných krajín či cezhraniční pracovníci a študenti zo zahraničia.„V nadchádzajúcom období vláda plánuje zaviesť povinnú desaťdňovú karanténu po príchode z takzvaných rizikových krajín,“ upozorňuje MZVEZ SR. Holandská vláda cestujúcich vyzýva, aby do krajiny vstupovali len v nevyhnutných prípadoch. Táto výzva platí predbežne do konca marca 2021.