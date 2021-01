Slováci o peniaze neprídu, krach cestovkám nehrozí a minuloročné zrušené zájazdy kryje poistenie

Poisťovne našli s cestovkami spoločnú reč

V zálohe je garančný fond

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí dovolenkári sa nemusia báť, že prídu o svoje peniaze za už zaplatené zájazdy. Podľa ministerstva dopravy a výstavby totiž poistenie proti insolventnosti má v súčasnosti až 85 percent pripravovaných zájazdov. Na všetky odložené zájazdy z minulého roka je navyše poistná zmluva platná bez ohľadu na to, či cestovná kancelária získala poistenie na rok 2021.Do konca augusta sa musí cestovná kancelária s klientom dohodnúť na náhradnom plnení alebo do 14 dní vrátiť všetky zaplatené prostriedky. V prípade krachu cestovnej kancelárie tak cestujúci podľa rezortu dopravy neprídu o svoje peniaze.Ako ďalej informoval Ivan Rudolf , poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu, žiadna z cestovných kancelárií na Slovensku rezortu neavizuje, že by jej do konca leta hrozil krach.„Na ministerstve dopravy sa tejto situácii intenzívne venuje pracovná skupina zložená zo zástupcov cestovných kancelárií, poisťovní, Slovenskej bankovej asociácie, NBS, ale aj ministerstva financií a hospodárstva, ktorých cieľom je uchrániť podnikateľov a nastaviť podmienky tak, aby boli v súlade s európskymi pravidlami. Teší nás, že poisťovne našli v týchto ťažkých časoch spoločnú reč s cestovnými kanceláriami,” dodala štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková Ministerstvo dopravy spustilo v decembri schému pomoci, v rámci ktorej sa podnikatelia v cestovnom ruchu, vrátane cestovných kancelárií pri poklese tržieb o viac ako 40 percent, môžu uchádzať o finančnú podporu zo 100-miliónového balíka. Ministerstvo v týchto dňoch vypláca viac ako 11 miliónov eur.Podľa Romana Berkesa, prezidenta SACKA, aj vďaka tejto schéme pomoci sa optika poisťovní na cestovné kancelárie trochu zmenila a sú ústretovejšie. Počet poistených cestovných kancelárií stále stúpa.Ministerstvo dopravy sa zaoberá aj návrhom na vytvorenie tzv. garančného fondu pre prípad, že niektorá cestovná kancelária príde o poistenie insolventnosti. Na tomto návrhu pracuje spolu so zástupcami poisťovní a cestovných kancelárií a chce, aby fungoval od roku 2022.