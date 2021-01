Cestujete do Veľkej Británie? Pripravte sa na povinnú izoláciu a urobte si PCR test

Desaťdňová samoizolácia

Povinná online registrácia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2021 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 18. januára platí pre všetkých cestujúcich do Spojenéjo kráľovstva povinnosť preukázať sa ešte pred začiatkom cesty originálom negatívneho PCR testu na COVID-19.Ten nesmie byť starší ako 72 hodín a musí byť v anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku.Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.„Táto povinnosť bude platiť pre všetky medzinárodné cesty. I napriek negatívnemu testu, cestujúci budú aj naďalej podliehať povinnej desaťdňovej samoizolácii, s možnosťou skrátenia samoizolácie po piatich dňoch,“ upozorňuje rezort diplomacie.Zároveň platí pre každého cestujúceho prichádzajúceho do Spojeného kráľovstva povinnosť registrovať sa online a vyplniť takzvaný passenger locator form.Registrácia je možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny.Ako dopĺňa vo svojom profile na sociálnej sieti Slovenské veľvyslanectvo v Spojenom kráľovstve, pôvodne bolo toto opatrenie v platnosti od piatka 15. januára.