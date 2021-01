Remišová: Testovanie nie je všeliek

Testovanie má najväčší zmysel a dosah v najviac postihnutých okresoch, myslí si vicepremiérka a predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová. Strana v súčasnej situácii vidí riešenie v zriadení čo najväčšieho počtu odberných miest a pomoci firmám pri vytvorení infraštruktúry na pravidelné testovanie. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Za ľudí.





"Testovanie nie je ani všeliek, je to len jeden z nástrojov, ako pandémiu lepšie zvládať. Preto testovanie treba používať čo najefektívnejšie tam, kde má najväčší zmysel a dopad, čiže v najviac postihnutých okresoch," skonštatovala Remišová.Štát by mal firmám podľa strany Za ľudí poskytnúť testy a príspevok na testovanie. "V žiadnom prípade nesmie dôjsť k zatvoreniu firiem, spôsobilo by to obrovské spoločenské a ekonomické škody," podotkla Remišová.Nútiť k testovaniu žiakov základných a stredných škôl je vzhľadom na to, že sú už tri mesiace doma, podľa Remišovej zbytočné, kým nebude jasné, kedy sa môžu vrátiť do školy. "A najdôležitejšia je osvetová kampaň medzi ľuďmi, aby ľudia dodržiavali opatrenia, kde štát zatiaľ zlyháva," dodala.