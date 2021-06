Mazák je plný optimizmu a s výberovým konaním sudcov najvyššieho správneho súdu spokojný

Vznikne niekoľko senátov

Každý sudca získa asistentov

20.6.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák je spokojný s tým, ako prebiehalo výberové konanie na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) . Ako uviedol v piatok 18. júna pre médiá, k projektu NSS SR už prestal byť „mierne optimistický“ a už je „optimistický“.Pred Súdnou radou SR v piatok uspeli v treťom kole výberového konania štyria uchádzači, v prvom kole výberového konania uspeli deviati uchádzači, v druhom kole osem uchádzačiek.Pôvodne malo na novovzniknutom súde pôsobiť 29 sudcov. Pri začiatku jeho fungovania to však spolu s prvým predsedom súdu Pavlom Naďom bude len 22 sudcov. Ako však vysvetlil Ján Mazák, 21 sudcov znamená vytvorenie siedmich senátov.„Tých sedem senátov je skutočne postačujúcich, najmä ak vieme, že každý sudca nebude mať jedného ale dvoch asistentov. To je výrazné posilnenie prác, ktoré odbremenia sudcov od toho, aby sa venovali rutinnej, byrokratickej a administratívnej činnosti,“ skonštatoval.Ústavnou reformou z 9. decembra 2020 bol zriadený Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. Ten disponuje disciplinárnou právomocou voči sudcom, prokurátorom, a ak tak ustanoví zákon, aj voči iným osobám. Fungovať by mal začať od 1. augusta.