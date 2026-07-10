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10. júla 2026

Cestujúceho takmer vysalo z lietadla, ostatní pasažieri ho vtiahli späť na palubu


Tagy: Incident Letecká doprava Letecká spoločnosť Zranenia

Počas letu spoločnosti Ryanair do Nemecka sa uvoľnilo okno, stroj sa musel vrátiť do gréckeho Solúna. Cestujúci na palube lietadla spoločnosti



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portugal_ryanair_98214 676x451 10.7.2026 (SITA.sk) - Počas letu spoločnosti Ryanair do Nemecka sa uvoľnilo okno, stroj sa musel vrátiť do gréckeho Solúna.


Cestujúci na palube lietadla spoločnosti Ryanair smerujúceho z gréckeho Solúna do nemeckého Memmingenu utrpel zranenia po tom, ako sa počas letu uvoľnilo okno a došlo k náhlej dekompresii kabíny. Podľa svedkov mu pri incidente hrozilo, že bude čiastočne vtiahnutý von z lietadla.

Mal obrovské šťastie


Muža, ktorého médiá identifikovali ako turistu zo Srbska, previezli do nemocnice s odreninami a popáleninami spôsobenými trením.

Jeho zdravotný stav však nie je vážny. „Hlavu a ramená jedného cestujúceho vytiahlo von z okna. Našťastie si neodopol bezpečnostný pás,“ povedala jedna z pasažierok pre Rádio Solún.

Podľa svedkov sa po hlasnom zvuku v kabíne spustili kyslíkové masky a medzi cestujúcimi vypukla panika. Ľudia sediaci v blízkosti zraneného muža ho následne pomohli vtiahnuť späť do lietadla.

Museli sa vrátiť


Spoločnosť Ryanair uviedla, že lietadlo sa krátko po štarte preventívne vrátilo do Solúna po tom, ako sa počas letu uvoľnilo okno. Stroj podľa dopravcu pristál bez problémov a cestujúcich následne prepravil do Nemecka náhradný let.


Zdroj: SITA.sk - Cestujúceho takmer vysalo z lietadla, ostatní pasažieri ho vtiahli späť na palubu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Incident Letecká doprava Letecká spoločnosť Zranenia
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