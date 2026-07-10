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10. júla 2026
Cestujúceho takmer vysalo z lietadla, ostatní pasažieri ho vtiahli späť na palubu
Počas letu spoločnosti Ryanair do Nemecka sa uvoľnilo okno, stroj sa musel vrátiť do gréckeho Solúna. Cestujúci na palube lietadla spoločnosti
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10.7.2026 (SITA.sk) - Počas letu spoločnosti Ryanair do Nemecka sa uvoľnilo okno, stroj sa musel vrátiť do gréckeho Solúna.
Cestujúci na palube lietadla spoločnosti Ryanair smerujúceho z gréckeho Solúna do nemeckého Memmingenu utrpel zranenia po tom, ako sa počas letu uvoľnilo okno a došlo k náhlej dekompresii kabíny. Podľa svedkov mu pri incidente hrozilo, že bude čiastočne vtiahnutý von z lietadla.
Muža, ktorého médiá identifikovali ako turistu zo Srbska, previezli do nemocnice s odreninami a popáleninami spôsobenými trením.
Jeho zdravotný stav však nie je vážny. „Hlavu a ramená jedného cestujúceho vytiahlo von z okna. Našťastie si neodopol bezpečnostný pás,“ povedala jedna z pasažierok pre Rádio Solún.
Podľa svedkov sa po hlasnom zvuku v kabíne spustili kyslíkové masky a medzi cestujúcimi vypukla panika. Ľudia sediaci v blízkosti zraneného muža ho následne pomohli vtiahnuť späť do lietadla.
Spoločnosť Ryanair uviedla, že lietadlo sa krátko po štarte preventívne vrátilo do Solúna po tom, ako sa počas letu uvoľnilo okno. Stroj podľa dopravcu pristál bez problémov a cestujúcich následne prepravil do Nemecka náhradný let.
Zdroj: SITA.sk - Cestujúceho takmer vysalo z lietadla, ostatní pasažieri ho vtiahli späť na palubu © SITA Všetky práva vyhradené.
Cestujúci na palube lietadla spoločnosti Ryanair smerujúceho z gréckeho Solúna do nemeckého Memmingenu utrpel zranenia po tom, ako sa počas letu uvoľnilo okno a došlo k náhlej dekompresii kabíny. Podľa svedkov mu pri incidente hrozilo, že bude čiastočne vtiahnutý von z lietadla.
Mal obrovské šťastie
Muža, ktorého médiá identifikovali ako turistu zo Srbska, previezli do nemocnice s odreninami a popáleninami spôsobenými trením.
Jeho zdravotný stav však nie je vážny. „Hlavu a ramená jedného cestujúceho vytiahlo von z okna. Našťastie si neodopol bezpečnostný pás,“ povedala jedna z pasažierok pre Rádio Solún.
Podľa svedkov sa po hlasnom zvuku v kabíne spustili kyslíkové masky a medzi cestujúcimi vypukla panika. Ľudia sediaci v blízkosti zraneného muža ho následne pomohli vtiahnuť späť do lietadla.
Museli sa vrátiť
Spoločnosť Ryanair uviedla, že lietadlo sa krátko po štarte preventívne vrátilo do Solúna po tom, ako sa počas letu uvoľnilo okno. Stroj podľa dopravcu pristál bez problémov a cestujúcich následne prepravil do Nemecka náhradný let.
Zdroj: SITA.sk - Cestujúceho takmer vysalo z lietadla, ostatní pasažieri ho vtiahli späť na palubu © SITA Všetky práva vyhradené.
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