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Porucha imobilizéra: Môže jeho zlyhanie ohroziť aj iné systémy auta?
Keď auto odmieta naštartovať, väčšina vodičov si hneď spomenie na imobilizér.
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Málokto si však uvedomuje, že táto malá jednotka komunikuje s desiatkami ďalších obvodov. Ak zlyhá, problém sa nemusí zastaviť len pri štarte motora.
Imobilizér komunikuje priamo s motorovým riadením a štartovaním
Imobilizér posiela šifrovaný signál do riadiacej jednotky motora ešte pred samotným zapálením. Ak jednotka signál nerozpozná, automaticky zablokuje vstrekovanie aj zapaľovanie. V praxi to znamená, že auto nenaštartuje, hoci batéria aj štartér fungujú úplne bezchybne. Skúsení technici preto pri diagnostike najprv kontrolujú komunikáciu medzi imobilizérom a ECU, nie samotný štartér či alternátor.
Nesprávny signál z imobilizéra zahltí aj CAN zbernicu vozidla
Moderné autá prepájajú riadiace jednotky cez spoločnú CAN zbernicu (digitálna komunikačná sieť, ktorá spája riadiace jednotky, senzory a ďalšie elektronické komponenty), kde imobilizér je len jedným z mnohých uzlov.
Keď pokazený imobilizér vysiela nesprávne alebo opakované chybové hlásenia, dokáže zahltiť celú komunikačnú sieť. Existujú prípady, keď sa kvôli tomu odmlčal aj palubný počítač, centrálne zamykanie či klimatizácia, hoci s imobilizérom priamo nesúviseli.
Skrat v kabeláži poškodzuje aj susedné elektronické jednotky
Imobilizér je zapojený do spoločného kabelového zväzku s ďalšími systémami vozidla. Ak v jeho okolí dôjde k skratu, prúd sa môže preniesť aj do susedných obvodov. Následkom býva vypálenie poistiek, poškodené relé alebo trvalé poškodenie riadiacej jednotky, ktorá s pôvodnou poruchou nemala nič spoločné. Preto sa neoplatí problém odkladať.
Problém s napájaním si vyžiada aj zásah do brzdovej elektroniky
Pri viacerých modeloch zdieľa imobilizér napájaciu vetvu s brzdovou elektronikou. Ak porucha zasiahne túto vetvu, na palubovke sa rozsvieti kontrolka ABS aj EBS súčasne. V takom prípade nestačí opraviť len zámok zapaľovania, pretože nasleduje aj nevyhnutná oprava EBS, inak hrozí nesprávne rozdelenie brzdnej sily medzi nápravami a riziko šmyku pri prudkom brzdení.
Pravidelná diagnostika odhalí problém skôr, než spôsobí škodu
Odporúčame nechať si pri každej väčšej servisnej prehliadke vyčítať chybové pamäte všetkých jednotiek, nielen motora. Diagnostika trvajúca pár minút ukáže, či sa porucha imobilizéra šíri aj do ostatných obvodov. Ušetríte tak nielen peniaze za drahé opravy, ale predídete aj situácii, keď sa auto nečakane odstaví uprostred cesty.
Zdroj obrázka: pixel-shot.com/magnific.com
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