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10. júla 2026
Polícia posilní počas víkendu bezpečnostné opatrenia v Prešovskom kraji, najmä na festivale v Kežmarku
Tagy: Bezpečnostné opatrenia Dopravné obmedzenia Festival Európske ľudové remeslo Kultúrne podujatia Policajné hliadky
Ich úlohou bude zabezpečiť pokojný priebeh podujatia, chrániť účastníkov i ich majetok a predchádzať narušeniu verejného poriadku.
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10.7.2026 (SITA.sk) - Ich úlohou bude zabezpečiť pokojný priebeh podujatia, chrániť účastníkov i ich majetok a predchádzať narušeniu verejného poriadku.
Policajný zbor prijme počas nadchádzajúceho víkendu bezpečnostné opatrenia na viacerých kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach na území Prešovského kraja. Cieľom opatrení je zabezpečiť verejný poriadok, ochranu života, zdravia a majetku občanov, ako aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, pri podujatiach s vyššou návštevnosťou bude dohliadať aj na prípadné dopravné obmedzenia a usmerňovať zvýšený nápor vozidiel smerujúcich na miesta konania akcií.
„Prioritou polície je predovšetkým bezpečnosť občanov a minimalizovanie možných negatívnych dôsledkov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri väčšom počte ľudí,“ uviedla Ligdayová.
Najrozsiahlejšie bezpečnostné opatrenia budú sprevádzať 34. ročník medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo 2026 v Kežmarku, ktorý sa uskutoční od piatka 10. júla do nedele 12. júla. Polícia počas festivalu zapojí policajtov poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície, ako aj príslušníkov policajnej hipológie a kynológie. Ich úlohou bude zabezpečiť pokojný priebeh podujatia, chrániť účastníkov i ich majetok a predchádzať narušeniu verejného poriadku.
Zdroj: SITA.sk - Polícia posilní počas víkendu bezpečnostné opatrenia v Prešovskom kraji, najmä na festivale v Kežmarku © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajný zbor prijme počas nadchádzajúceho víkendu bezpečnostné opatrenia na viacerých kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach na území Prešovského kraja. Cieľom opatrení je zabezpečiť verejný poriadok, ochranu života, zdravia a majetku občanov, ako aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
Minimalizovanie možných negatívnych dôsledkov
Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, pri podujatiach s vyššou návštevnosťou bude dohliadať aj na prípadné dopravné obmedzenia a usmerňovať zvýšený nápor vozidiel smerujúcich na miesta konania akcií.
„Prioritou polície je predovšetkým bezpečnosť občanov a minimalizovanie možných negatívnych dôsledkov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri väčšom počte ľudí,“ uviedla Ligdayová.
Medzinárodný festival v Kežmarku
Najrozsiahlejšie bezpečnostné opatrenia budú sprevádzať 34. ročník medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo 2026 v Kežmarku, ktorý sa uskutoční od piatka 10. júla do nedele 12. júla. Polícia počas festivalu zapojí policajtov poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície, ako aj príslušníkov policajnej hipológie a kynológie. Ich úlohou bude zabezpečiť pokojný priebeh podujatia, chrániť účastníkov i ich majetok a predchádzať narušeniu verejného poriadku.
Zdroj: SITA.sk - Polícia posilní počas víkendu bezpečnostné opatrenia v Prešovskom kraji, najmä na festivale v Kežmarku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bezpečnostné opatrenia Dopravné obmedzenia Festival Európske ľudové remeslo Kultúrne podujatia Policajné hliadky
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