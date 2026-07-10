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10. júla 2026

Polícia posilní počas víkendu bezpečnostné opatrenia v Prešovskom kraji, najmä na festivale v Kežmarku


Tagy: Bezpečnostné opatrenia Dopravné obmedzenia Festival Európske ľudové remeslo Kultúrne podujatia Policajné hliadky

Ich úlohou bude zabezpečiť pokojný priebeh podujatia, chrániť účastníkov i ich majetok a predchádzať narušeniu verejného poriadku.



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311897987_1484047398726270_2764390802953798114_n 676x477 10.7.2026 (SITA.sk) - Ich úlohou bude zabezpečiť pokojný priebeh podujatia, chrániť účastníkov i ich majetok a predchádzať narušeniu verejného poriadku.


Policajný zbor prijme počas nadchádzajúceho víkendu bezpečnostné opatrenia na viacerých kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach na území Prešovského kraja. Cieľom opatrení je zabezpečiť verejný poriadok, ochranu života, zdravia a majetku občanov, ako aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Minimalizovanie možných negatívnych dôsledkov


Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, pri podujatiach s vyššou návštevnosťou bude dohliadať aj na prípadné dopravné obmedzenia a usmerňovať zvýšený nápor vozidiel smerujúcich na miesta konania akcií.

Prioritou polície je predovšetkým bezpečnosť občanov a minimalizovanie možných negatívnych dôsledkov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri väčšom počte ľudí,“ uviedla Ligdayová.

Medzinárodný festival v Kežmarku


Najrozsiahlejšie bezpečnostné opatrenia budú sprevádzať 34. ročník medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo 2026 v Kežmarku, ktorý sa uskutoční od piatka 10. júla do nedele 12. júla. Polícia počas festivalu zapojí policajtov poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície, ako aj príslušníkov policajnej hipológie a kynológie. Ich úlohou bude zabezpečiť pokojný priebeh podujatia, chrániť účastníkov i ich majetok a predchádzať narušeniu verejného poriadku.


Zdroj: SITA.sk - Polícia posilní počas víkendu bezpečnostné opatrenia v Prešovskom kraji, najmä na festivale v Kežmarku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnostné opatrenia Dopravné obmedzenia Festival Európske ľudové remeslo Kultúrne podujatia Policajné hliadky
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